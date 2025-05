El PP y Vox rechazan excluir del techo de plazas turísticas de Mallorca aquellas que se otorgaron con excepción

El pleno del Consell de Mallorca, con los votos en contra del PP y de Vox, ha rechazado una moción que planteaba restar, del nuevo techo de plazas turísticas que tendrá que marcar la institución en virtud del decreto turístico convalidado por el Parlament, todas aquellas de alojamiento turístico que fueron otorgadas con excepción.

La iniciativa, defendida por MÉS per Mallorca, también pretendía instar al equipo de gobierno insular a recuperar la normativa que obligaba a dar de baja una de cada dos plazas en las operaciones de compraventa entre titulares, que ahora queda derogada por el citado decreto. Según ha informado la formación ecosoberanista en un comunicado, tanto el PP como Vox han votado en contra de la moción, por lo que no ha salido adelante. «El PP no solo ha renunciado a resolver un grave problema sino que ha derogado las leyes aprobadas por los pactos de progreso que permitían iniciar el camino del decrecimiento», ha lamentado el portavoz de MÉS en el Consell, Jaume Alzamora.

El conseller ecosoberanista ha sostenido que el decreto turístico -pactado entre los 'populares' y Vox- ampara la posibilidad de crear nuevos alojamientos turísticos y que la única manera de evitarlo sería aplicar una reducción del techo real de plazas lejos de los términos ya planteados por el Consell. Así, ha defendido la necesidad de restar, del nuevo techo, todas las plazas de alojamiento turístico otorgadas con excepción, una posibilidad que ha recordado que estaba contemplada en la conocida como ley Barceló de 2017, que preveía extinguirlas.

Respecto al anuncio del equipo de gobierno insular de que su intención es reducir el actual techo de plazas turísticas, que el actual Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT) fija en 430.000, Alzamora ha lamentado que es la segunda vez en un año que «hacen públicas unas intenciones que en realidad no materializan de ninguna manera. Lo anunciaron el año pasado y lo vuelven a hacer ahora que empieza una nueva temporada turística. No hay interés real, no se ha adoptado ningún acuerdo ni puesto en marcha ninguna medida concreta», ha recriminado.

Además, ha llamado la atención sobre la «rebaja de las pretensiones» entre el primer anuncio, de mayo de 2024, y el segundo, de finales del pasado abril. «Ahora lo supeditan a un estudio de carga y además fijan el tope en las plazas operativas sin ningún objetivo de decrecer», ha expuesto. Alzamora ha considerado que la moción, defendida por él mismo, era una buena oportunidad para que el PP demostrara «que su cambio de discurso va más allá de las palabras», algo que finalmente no ha sucedido al votar en contra. El portavoz de MÉS ha enumerado algunas cifras que, a su parecer, demuestran que la previsión para este verano es que siga aumentado el número de turistas que visitan la isla. El aeropuerto de Son Sant Joan tiene programados 33 millones de asientos, un 5 por ciento más que el año anterior, ha ejemplificado.