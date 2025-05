Galmés, sobre el suspiro de una consellera de la oposición: «¿Qué ha sido eso? ¿Un orgasmo silencioso?»

El PSIB denuncia públicamente un comentario machista que el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha hecho este jueves en el pleno insular, cuando ignoraba que su micro estaba abierto. «¿Qué ha sido eso? ¿Un orgasmo silencioso?», ha afirmado el líder del PP entre risas tras un suspiro que ha hecho la consellera socialista Joana Maria Adrover durante una intervención. Tras varias peticiones, el presidente ha pedido disculpas: «Si he hecho un comentario desafortunado, retiro las palabras y pido disculpas a la señora Adrover, no se me caen los anillos por hacerlo».

Noticias relacionadas Una regidora del PP tras la salida del PSOE del pleno de Calvià: «Esto es la menopausia» Las disculpas se han producido varios minutos después de la polémica porque el comentario se ha producido justo antes de que Galmés y otros miembros de su partido salieran del pleno. Ha sido entonces cuando la portavoz del PSIB, Catalina Cladera, ha pedido parar el pleno reclamando que el presidente volviera a la sala y se le hiciera rectificar por el comentario machista. «Se puede comprobar en el vídeo acta», ha señalado, pues todo ha quedado grabado. Además, ha recordado cuando la teniente de alcalde del PP de Calvià Isabel Bonet, mano derecha del alcalde Juan Antonio Amengual, se refirió a la actitud crítica de la portavoz socialista calvianera, Nati Francés, durante un pleno asegurando: «Es la menopausia». ⚠️ DENUNCIAM l’actitud masclista del president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. 🫂Ànims a la companya, Joana Maria Adrover. pic.twitter.com/nYCKReq66s — PSIB-PSOE Mallorca (@SocialistesdMca) May 8, 2025 La vicepresidenta insular, Antònia Roca, que en el momento de la petición de Cladera dirigía la sesión en ausencia de Galmés, se ha limitado recordarle que estaba usando ese tiempo de la intervención reservado para la moción. «Exijo una rectificación inmediata y disculpas del presidente, que en vez de dirimir lo que pasa en el pleno, se ha comportado como si estuviera en la barrada del bar, riendo y haciendo comentarios machistas. Es intolerable», ha insistido Adrover. «La hemos escuchado, continuamos con el orden del día», le ha respondido Roca, ignorando la petición. Sin embargo, tras varias insistencias más, Galmés ha entrado en el pleno y es entonces cuando ha pedido perdón públicamente.