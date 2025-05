El ‘boom’ migratorio dispara el gasto sanitario y educativo y pone en jaque su sostenibilidad

El boom migratorio que sufren algunas comunidades, con especial mención a Baleares, está provocando un notable aumento del gasto en sanidad y educación y puede provocar tensiones y poner en jaque la sostenibilidad del sistema. Es una de las conclusiones fundamentales del informe ‘Documento técnico sobre la metodología de los modelos de sanidad, educación y cuidados de larga duración’ que ha elaborado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

Los expertos de este organismo que vigila y controla la actuación económico–financiera alertan, además, de que no hay previsiones de que este aumento de gasto se modere. Cree que puede haber una mayor tensión en la sostenibilidad del sistema si la progresión democrática se mantiene. En los últimos 20 años, Baleares ha recibido la llegada de 300.000 nuevos residentes, la mayor parte de ellos migrantes. Es un aumento de casi un 40 % de la población, muy por encima de la capacidad de financiación de la Comunidad Autónoma.

En el conjunto de las comunidades, desde 2016 a 2023, el crecimiento promedio del gasto sanitario ha sido del 5,2 %. El informe señala que las comunidades de Canarias, Baleares, Madrid, Comunitat Valenciana y Catalunya las variaciones demográficas han supuesto un plus de gasto añadido. De ese 5,2 % de incremento total registrado, más de 1 punto es por el aumento de población. Es decir, más de una quinta parte de todo lo que se ha disparado el gasto sanitario es claramente atribuible al boom demográfico.

Lo mismo sucede con la educación. De hecho, en su informe, los expertos mencionan que ya se hizo un trabajo específico singularizado para comentar las especificidades del sistema donde ya se hacía referencia a los efectos colaterales de la explosión demográfica en las Islas. «En Canarias, Navarra, La Rioja, Comunitat Valenciana, Baleares, Catalunya, Madrid, Andalucía y Cantabria, el gasto en educación creció en promedio por encima de la media», señala. Balears vuelve a estar en cabeza en esta materia. El gasto ha crecido muy por encima del 5 % para dar cobertura a la nueva demanda.

El informe aventura que lo mismo está sucediendo en materia de cuidados a mayores, si bien en este apartado no tiene datos concretos para las comunidades autónomas. En este aspecto, aventura que Baleares puede no ser una de las comunidades más perjudicadas ya que los problemas de sostenibilidad afectan más a la más envejecidas, que no es la Comunidad Autónoma.

La presión económica que señala la AIReF en su informe comparativo ya se nota en los Presupuestos de la Comunidad, que en los últimos años han visto cómo aumentaba la partida destinada al gasto social de forma que ya suma el 70 % del gasto total. El Govern trabaja en un nuevo presupuesto, que podría aprobarse en el Consell de Govern del próximo 16 de mayo, que recupera parte de las previsiones del que no se pudo aprobar en diciembre por el rechazo de Vox. La mayor parte de los más de 7.300 millones comprometidos se destinan a las áreas sociales básicas, es decir, sanidad, educación y servicios sociales. El nuevo texto que negocian PP y Vox mantiene estas partidas.

La población total de las Islas a 1 de enero era de 1.244.394 personas El INE prevé actualizar esta mañana los datos de población a fecha 1 de abril de este año, pero a 1 de enero el número total de residentes era de 1.244.394 personas. De ellas, 352.551 han nacido en el extranjero. Representan el 28 % de la población total.

El crecimiento se modera en Balears en los últimos meses La última estadística de población constata que el aumento se ha moderado de forma ligera en los últimos meses. En el cuarto trimestre de 2024 creció en apenas un 0,07 %, muy por debajo de la media de España (2,4 %).