El Consell destina 6,2 millones de euros a promoción turística en otro año de récord

El Consell ha destinado a la Fundació Mallorca Turisme 6,2 millones de euros para promocionar la isla a pesar de que los datos de ocupación de la Semana Santa anticiparan que esta temporada será otro año de récord de visitantes, que no hará más que agravar la masificación.

El dinero se dedicará a pagar publicidad en medios de comunicación, contratos con agencias de viajes para el traslado de representantes de la fundación y para subvencionar patrocinios. Desde el Departament de Turisme niegan que esta partida vaya destinada a promoción turística porque consideran que su estrategia busca «lograr una concienciación que permita un turismo respetuoso y responsable» y no dar a conocer la isla.

Sin embargo, todas estas acciones, al margen de sus intenciones, están dirigidas a potenciales turistas, hayan visitado o no la isla. Además, los patrocinios precisamente sirven para que, por ejemplo, y en este caso, un club deportivo use en su equipación algún distintivo relacionado con Mallorca. Dar a conocer la isla, asimismo, es la base que dota de sentido a esta fundación, como se indica en la propia página web: «Su finalidad es promover la promoción turística de la isla en los mercados nacionales e internacionales, así como la creación de productos turísticos, la gestión de los servicios turísticos en general y cualquier actividad que tenga como objetivo promover el turismo en la isla».

El Consell ha reducido su presencia en ferias turísticas, yendo solo a las más importantes, pero apostando por otras con el fin de atraer turistas de Estados Unidos, Oriente Medio y Asia, que tienen mayor poder adquisitivo. Además, el Ejecutivo sacó pecho de que el presupuesto de 2025 de la fundación se redujera un 19 % respecto al año anterior y quedara en 1,4 millones.

«Despropósito»

«Llorenç Galmés anunciaba a bombo y platillo una reducción, pero ahora ya sabemos que era otra de sus mentiras. Es un despropósito seguir invirtiendo en promoción cuando somos un destino saturado», considera el portavoz de Més en el Consell, Jaume Alzamora. Su partido es el único que en el patronato de la entidad votó en contra del aumento del presupuesto de la Fundació Mallorca Turisme. Alzamora dice que la fundación, según consta en su presupuesto anual, «está pendiente de incorporar otros 8 millones de euros provenientes del Impuesto de Turismo Sostenible».

«El PP intenta convencer a la ciudadanía de que adopta medidas cuando en realidad no da ningún paso efectivo para resolver la saturación. Detrás de los anuncios no hay medidas», dice Alzamora. «En dos años no se ha reducido el techo de plazas, no se han limitado vehículos ni se ha creado ninguna tasa a los rent a car. Todo mientras se incrementan el número de vuelos y cruceros», afirma.