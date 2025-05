«Estoy aquí gracias a la donación de médula ósea de mi hermano pequeño»

Marta Roig Melià tiene 21 años y ha sobrevivido a dos leucemias, la primera se la diagnosticaron en 2013, tenía 9 años y supuso someterse a tratamiento de quimioterapia. La segunda llega en 2022, a sus 18 años, y en esta ocasión es un trasplante de médula ósea de su propio hermano, cuatro años menor que ella, la que le permite superarla.

«Aún no tengo el alta, pero me encuentro bien. Las analíticas van saliendo bien», afirma con un brillo especial en su mirada.

Marta nos cuenta su historia de superación a las puertas del salón de actos de Son Espases, dónde ha acudido para participar en I Jornada en Enfermería de Donación y Trasplantes.

«Cuando me comunican que necesito un trasplante de médula ósea había dos donantes compatibles en todo el mundo, uno en Australia y otro en Gran Bretaña, pero por tiempo y logística, no eran viables así que tocó buscar entre mis familiares directos, a quienes ya les habían hecho las pruebas de compatibilidad previamente. Descartaron a mis padres, por edad, y de mis hermanos uno era 0 % compatible y el otro un 50 %. Gracias a él estoy aquí», relata.

Cuando le preguntamos que supuso para su hermano saber que era el elegido explica que «nadie le preguntó si quería o no hacerlo, no le dieron otra opción. Tenía 14 años y lo vivió con miedo inicialmente pero se le explicó todo el proceso con detalle y ahora, es consciente de que sin su donación yo no estaría aquí».

Marta cuenta que el procedimiento de extracción de médula ósea al que se sometió su hermano fue poco invasivo y sencillo «supuso estar cuatro o cinco horas en una camilla, extrayéndole sangre básicamente, no tuvo que entrar en un quirófano ni nada por el estilo. Y si un niño de 14 años lo ha hecho, lo puede hacer cualquier persona», subraya.

Con su ello quiere hacer un llamamiento a la población para que se hagan donantes de médula. Un gesto altruista muy sencillo que salva vidas.

Donantes de médula en Baleares

En Baleares se han multiplicado las cifras de donantes de médula en el último año. En 2023 había 44 donantes registrados, el año pasado se alcanzaron los 395 candidatos y, en el primer trimestre de este año, ya se han contabilizados otros 240 nuevos donantes, con lo que se espera cerrar este 2025 con nuevo récord.

Los motivos de tan buenos resultados, según explicó la consellera Manuela García ayer durante la jornada, se deben principalmente a la formación de más de 200 enfermeras de todos los hospitales de las Islas para la detección de posibles donantes y también a los cambios en las condiciones de donación de médula, que permiten participar a todas las personas sanas de entre 18 y 40 años.

Marta insiste en que el proceso es sencillo y que se puede hacer cuando se va a donar sangre, que cogen una muestra del donante que se envía al Registro Español de Medula Ósea (REDMO) de la Fundación Josep Carreras, donde queda a la espera de que se detecte a un enfermo compatible.

El altavoz de las redes sociales

La joven estudia Publicidad y Relaciones Públicas en la UIB y es muy activa en redes sociales, especialmente en TikTok, dónde comenzó a contar su experiencia y ya suma más de 400.000 seguidores.

A través de estas plataformas hace difusión de lo que supone enfrentarse a un proceso como el suyo y desde dónde insiste en la importancia que tiene la donación de médula.

«Las redes fueron mi contacto con el exterior, mi entretenimiento y mi forma de escapar de la habitación. Pasaba meses aislada en el hospital, es un proceso que no solo estás mal físicamente sino también mentalmente sobre todo por ese aislamiento, no puedes salir y no son semanas, no son días, son meses», cuenta.

Sobre estos largos periodos dice estar muy agradecida con todos los profesionales sanitarios de Son Espases, que al final se convierten en parte de su familia.

«Desde pequeña he estado en contacto con un tema bastante tabú, que es la muerte. Es algo que da miedo pero al final, cuando superas estas cosas y te das cuenta de todo el apoyo que tienes, de tu familia, tus amigos, todo el personal sanitario… ayuda mucho a superarlo», confiesa.

Quiere terminar esta entrevista con un mensaje positivo con el que animar a otras personas que estén pasando por lo mismo «da miedo, pero es posible».

Y haciendo gala de su vocación, insiste en que lo importante es comunicar. «Muchas personas no saben cómo reaccionar, ni que decirte. A mi me basta con un ‘estoy aquí’ y ya está».