Govern y consells pedirán una reunión con la UE para abordar la crisis migratoria

El Govern y los consells insulars han expresado su intención de pedir una reunión con el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, para abordar la llegada de pateras a Baleares.

Lo ha dicho este lunes la presidenta autonómica, Marga Prohens, en la rueda de prensa posterior a la Conferencia de Presidentes de Baleares celebrada a lo largo de la mañana en Ibiza.

La crisis migratoria, que Prohens ha calificado como «uno de los principales problemas» del archipiélago y una de las «preocupaciones» de sus ciudadanos, ha sido uno de los tres temas que se han abordado en el encuentro entre las administraciones.

La presidenta del Ejecutivo ha subrayado su compromiso con la «defensa de las fronteras» y la «lucha contra las mafias» y ha insistido en la necesidad de actuar en los países de origen y de paso.

«Iremos a Europa y donde haga falta para decir que somos la frontera sur de Europa, que no nos pueden dejar solos, que esto no va de solidaridad ni de buenismo, sino de capacidad. Y Baleares no tiene más capacidad», ha incidido.