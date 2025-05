La oposición acusa a Prohens de no hacer nada contra la saturación

El pleno del Parlament convalida mañana el decreto ley, pero no será el único asunto relacionado con el turismo que se tratará en la sesión plenaria ya que buena parte de las preguntas de los diputados al Govern irán dirigidas a censurar que no actúe contra la saturación turística ya que el decreto no incluye medidas como la subida de la ecotasa. El portavoz del PSIB, Iago Negueruela, preguntará a la presidenta por el incumplimiento de sus promesas en este sentido en el debate de la Comunitat.

Lluís Apesteguia, de Més, preguntará a Prohens si aún se siente vinculada a las conclusiones del documento Bases de la Agenda de Transición del Pacte Social i Polític per la Sostenibilitat que impulsó la presidenta. La portavoz de Podemos, Cristina Gómez, incidirá en este asunto y hará la siguiente pregunta a Prohens: «¿Sabe cuántas casas roba a las familias de Baleares su decreto de turismo para dárselas a los turistas?». El debate se ha desviado estos días hacia el papel del aeropuerto como elemento clave en la masificación, algo que sostienen desde del Govern. Tanto la presidenta del Govern, Marga Prohens, como el vicepresident, han señalado al aeropuerto y han pedido a Aena poder participar en la gestión de estas instalaciones, un debate que se arrastra prácticamente desde que se renovaron las instalaciones portuarias a medidados de los años 90. Més ha anunciado que en los próximos días en el Parlament balear una proposición de ley dirigida al Congreso –donde tendrá que ser tomada en consideración para sus posterior debate– donde planteará la participación del Govern en Aena, el ente aeroportuario mixto donde el Gobierno tiene el 51%, para plantear desde las Islas un nuevo modelo de participación y capacidad para decidir sobre cuestiones que ahora escapaban de su competencias, entre otras establecer límites en la llegada de turistas. Es lo que Més ha llamado siempre «tener la llave del aeropuerto, que es la puerta de entrada a las Islas»