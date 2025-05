Perquè las mares sempre hi són

Avui, en el Dia de la Mare, voldria dedicar unes paraules de reconeixement i agraïment a totes les mares de les Illes Balears. Perquè elles són la mà que ens aixeca a cada caiguda, les que es desvetllen quan arriben les pors i les que ens acompanyen a cada pas que ens ajuda a créixer.

I perquè com a Govern de les Illes Balears som conscients que elles són el cor de les nostres famílies, les que dediquen tot el seu amor, esforç i dedicació per garantir el benestar i el futur dels seus fills. Per a elles, el nostre compromís és ferm.

Sabem que ser mare és un camí ple de reptes, però també d’il·lusió i de moments que marquen la vida. És per això que, des del Govern de les Illes Balears estam decidits a oferir suport real i tangible, perquè cap dona que vulgui ser mare hagi de renunciar a ser-ho. Perquè elles sempre hi són i nosaltres hi hem de ser per elles. Aquest compromís es reflecteix en les mesures que hem posat en marxa per alleujar la càrrega econòmica i facilitar la tasca de les mares a l’hora de compaginar la família amb la feina, els estudis i les seves pròpies vides. Amb propostes ambicioses com la Llei de Conciliació.

Una de les grans novetats d’enguany és la creació de deduccions directament vinculades a la maternitat, per naixement i adopció. Per a cada fill, hem establert deduccions que poden arribar fins als 1.400 €, per donar un cop de mà en les despeses que suposa l’arribada d’un nounat a casa. A més, hem incrementat els llindars de renda per a famílies nombroses i monoparentals, de manera que moltes més famílies poden beneficiar-se d’aquestes ajudes, perquè sabem que l’economia familiar sovint és un obstacle afegit.

També hem fet un pas important per a la conciliació de la vida laboral i familiar. La deducció per conciliació, que beneficia a les famílies amb fills menors de 6 anys, ha augmentat fins als 900€, facilitant que les mares i pares puguin compaginar les seves responsabilitats laborals amb les necessitats dels seus fills, sense que això suposi una càrrega insostenible.

A més, el nostre compromís amb les mares es veu reflectit també en l’augment de les places d’escolarització gratuïta per als més petits. Per al curs 2025/26, oferirem 14.100 places, 1.700 més que en l’actualitat, perquè sabem que cada moment de conciliació i cada oportunitat educativa és un pas important cap al benestar familiar. I no oblidem el reforç de les beques menjador, amb una inversió de 9,5 milions d’euros, per assegurar que ningú es quedi enrere.

Com a filla feliç per la mare i la família que em van ajudar a créixer i com a mare orgullosa que també som, vull mostrar el meu reconeixement a totes. Gràcies per la dedicació, per l’amor incondicional que oferiu cada dia i per la fortalesa que mostrau davant cada repte que suposa la maternitat.

Des del Govern, caminam al vostre costat, perquè vosaltres, les mares, sou el nostre motor i el futur de la nostra societat. El vostre benestar i el dels vostres fills són la nostra prioritat.