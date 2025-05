Energía en Baleares: potencia suficiente, pero con una doble conexión a la Península

El gran apagón del pasado lunes en la Península ofreció un dato llamativo que los ciudadanos de las Islas agradecimos. Los sistemas extrapeninsulares (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla) no sufrieron el llamado cero absoluto y las actividades habituales (domésticas, laborales o económicas) pudieron desarrollarse con normalidad si exceptuamos algunos problemas con las comunicaciones.

El enlace eléctrico con la Península (que funciona desde 2012 con Sagunt, en València, y Santa Ponça como polos) dejó de suministrar a Baleares, pero no pasó absolutamente nada y se recuperó un día después. Las Islas cuentan con una potencia instalada de generación de 2.440 megavatios (sin contar la aportación ya residual de la central de carbón es Murterar y próxima a desaparecer del todo) y el consumo balear en el momento del apagón era de unos 670 megavatios. Hay quien dice que, en plena temporada turística, sí habríamos sufrido problemas. Los datos no dicen eso. Si tenemos una potencia instalada de 2.440 megavatios, el récord absoluto de consumo eléctrico en las Islas, que data del 3 de agosto de 2017, es de 1.400 megavatios, es decir, casi mil megavatios de diferencia. El próximo verano, nuevos récords de demanda no serían descabellados, pero es poco probable que la anterior marca se vea superada en mil megavatios, y menos con unas energías renovables cada vez más protagonistas.

También se habla de soberanía energética. No es nada recomendable, si se entiende como aislamiento. Si el sistema eléctrico balear (actualmente, con todas las Islas interconectadas) fallase con un cero absoluto (ya lo hizo en julio de 2003 en Mallorca), no contaría con ninguna aportación exterior y quedaría en un pleno aislamiento eléctrico. Baleares cuenta desde 2012 con un enlace con la Península con capacidad de suministrar 400 megavatios y Red Eléctrica prevé que para 2030 funcione una segunda conexión, en este caso entre Fadrell (Castelló) y Alcúdia, con capacidad para otros 400 megavatios.

Las interconexiones eléctricas submarinas entre las Islas y con la Península dotan al Archipiélago de un sistema robusto, con unos índices de calidad y seguridad de máximo nivel y, a la vez, se han convertido en el catalizador de la transición energética.

Tras el apagón de 2003, Red Eléctrica llegó a Baleares al año siguiente. Prácticamente, las Islas lo eran también desde el punto de vista energético y estaban divididas en dos subsistemas eléctricos. Mallorca y Menorca estaban unidas por un enlace que databa de 1975, mientras que Eivissa y Formentera tenían también una interconexión muy antigua, de más de 40 años.

La situación actual es muy diferente, con los enlaces Península-Mallorca, Mallorca-Menorca, Mallorca-Eivissa e Ibiza-Formentera. Gracias a los enlaces, Baleares ha dejado de estar formada por islas energéticas, con el riesgo de seguridad para el suministro que comportaba ese aislamiento, y es cada vez más un territorio en el que las energías renovables van ganando peso muy significativamente.

Si 2012 fue la primera fecha clave en la evolución hacia el sistema actual, con la entrada en en servicio de la primera interconexión con la Península, el segundo hito tuvo lugar en diciembre de 2018, con el enlace entre Mallorca e Ibiza, ya que, a partir de ese momento, todas las Islas quedaban unidas entre sí en un único sistema eléctrico balear.

De hecho, la evolución energética de las Islas se puede escribir en función de la entrada en servicio de los enlaces submarinos, gracias a los cuales se ha pasado de un sistema energético nutrido por energías fósiles o térmicas a un sistema en el que estas fuentes de generación han ido perdiendo peso a medida que va creciendo la energía transportada por las conexiones y también la producción renovable local.

Entre 2019 y 2024, la evolución energética de Baleares ha sido rotunda: el carbón es residual (con un 1%, cuando era el 61 % de la aportación al sistema eléctrico Mallorca-Menorca en 2010), el enlace con la Península aporta el 26, % y la fotovoltaica supera ampliamente el 10%. Todo ello supone, en realidad, alcanzar más de un 25% de cobertura con renovables del mix peninsular (el 60 % llegado a través del cable es de origen renovable) y de la propia producción local.