Los vecinos de Canamunt brindan por el al activista Manel Domenech

La asociación de vecinos de Canamunt homenajeó al activista Manel Domenech, fallecido esta semana en Palma, con un brindis en la plaza Cuadrado, en la que se celebraba el mercadillo. Con un 'salut', una veintena de personas recordaron su figura en un gesto que la asociación pretendía sencillo y espontáneo.

No fue el único recuerdo para la figura de Domenech. Can Balaguer recordó su papel en la conservación y la difusión del patrimonio de Mallorca y su contribución con más de 250 piezas del fondo Domenech-Vazquez. «Un depósito de objetos y materiales que hacen posible que la planta noble tenga el aspecto de ‘casa vivida’ que le caracteriza». «Sin él y su esposa, Carme Vázquez, Can Balaguer no sería lo que hoy es».

El activista falleció el pasado jueves a los 71 años de edad. Participó activamente de numerosos colectivos de Mallorca vinculados en la lucha por la vivienda, contra la masificación turística o el soberanismo, entre otros, y era miembro de la junta de la Associació de Veïns de Canamunt, y vicepresidente de la Associació de Varietat Locals de les Illes Balears.

Posteriormente, participó de la Assemblea de Docents, en 2013 y, a partir de su jubilación, estuvo presente en infinidad de movimientos sociales como Cantaires per la Llibertat, REM, recuperem Mariventi l'Assemblea Sobiranista de Mallorca. En las elecciones municipales de 2019 fue cabeza de lista de la candidatura independentista y anticapitalista Crida per Ciutat, vinculada a la CUP.