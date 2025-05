Podemos «está de acuerdo» en pedir a Sánchez la cogestión aeroportuaria pero exige a Prohens «abandonar la hipocresía»

Podemos Baleares «está de acuerdo» en pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la cogestión aeroportuaria, pero exige a la presidenta del Govern, Marga Prohens, «abandonar la hipocresía».

En nota de prensa, Podemos Baleares ha informado que la coordinadora del partido, Lucía Muñoz, ha comenzado su intervención, este sábado, durante la celebración del Consejo Ciudadano Autonómico, denunciando que «ayer --por este viernes 2 de mayo de 2025-- desembarcaron en Palma 9.000 cruceristas, el equivalente al núcleo urbano de Pollença, o a todo el barrio de Santa Catalina».

El órgano de dirección del partido en baleares ha celebrado su primera reunión tras la renovación de la dirección estatal y ha centrado su análisis en la saturación turística, la crisis de vivienda y el «racismo institucional contra las personas migrantes».

SITUACIÓN TURÍSTICA

«Estamos a principios de mayo y la saturación turística ya está aquí, lleva aquí desde hace meses», ha advertido Muñoz, señalando irónicamente que «debe ser esto a lo que se refería el Govern del PP con desestacionalizar: saturación cada vez durante más meses al año».

Muñoz ha sido muy dura con el Ejecutivo balear. «Tras un año de teatro de la señora Prohens se constata lo que algunos ya sabíamos entonces: que este Govern no hará absolutamente nada para evitar el colapso de nuestros territorios». Algo que, según el partido morado, se debe a que «el PP no se va a atrever a tocar un solo privilegio ni de los hoteleros ni de la patronal del alquiler turístico».

En este contexto, Podemos Baleares ha considerado que «el Govern ha decidido lanzar balones fuera y retar al gobierno central a limitar la entrada de pasajeros a través del aeropuerto». Entonces, Muñoz se ha dirigido a Prohens para decirle que el partido morado «está de acuerdo» pero le ha exigido que «abandone la hipocresía». «Podemos Baleares apoyará la limitación de entrada por el aeropuerto», ha asegurado Muñoz, quien a cambio ha exigido al Govern que «deje de promocionar rutas aéreas con dinero público».

«No puede ser que pidan a Madrid limitar los vuelos mientras el alcalde de Palma se va de sarao a Nueva York para promocionar nuevas rutas», ha criticado la también regidora de Unidas Podemos en el Ayuntamiento de Palma.

Así, Muñoz ha exigido «al gobierno de Pedro Sánchez, la cogestión aeroportuaria, así como la expropiación de la participación en AENA de Blackrock y Goldman & Sachs», fondos de capital estadounidenses que «son actualmente propietarios de un 3,79% y de un 4,1% de la gestora aeroportuaria respectivamente». «Es hora de que los sectores estratégicos estén al servicio de la gente de este país», ha creído.

SOBRE LA CRISIS DE LA VIVIENDA Y EL «RACISMO INSTITUCIONAL»

La coordinadora de Podemos Baleares se ha referido asimismo al decreto «especulativo» que han aprobado el Govern y Vox en materia de vivienda, calificándolo como «el mayor atentado territorial de los últimos 50 años». «Es Indignante y miserable que el Govern esté utilizando la desesperación de la gente que no se puede permitir una vivienda para generar un pelotazo millonario que supondrá beneficios récords para los responsables de la crisis de vivienda», mientras «pretenden construir pisos que la clase trabajadora no puede pagar».

Frente a ello, la propuesta de Podemos Baleares es «acabar con el negocio de la vivienda y sacar al mercado las 200.000 casas vacías que hay en estas islas», ha recordado Muñoz.

Además, la coordinadora de Podemos Baleares ha denunciado que «han fallecido 15 personas en lo que va de año en naufragios de embarcaciones precarias en aguas de Islas». Una situación donde «el Govern, en un ejercicio de racismo institucional, ha decidido señalar a quienes llegan cruzando el mar y arriesgando su vida como la mayor amenaza para Baleares, y no a los 20 millones de turistas», pese a que, según Muñoz, es este último «el factor que, evidentemente tiene mayor impacto en el equilibrio ecosocial de las Islas». «Hay que decirlo claro, si te preocupan más 500 menores migrantes que 20 millones de turistas es que eres un racista», ha señalado.

«HAY CADA VEZ MÁS GENTE DISPUESTA A LUCHAR POR ESTAS CUESTIONES»

Desde Podemos Baleares han considerado que «hay cada vez más gente dispuesta a luchar por estas cuestiones», como se ha demostrado con «la movilización por el derecho a la vivienda, el 1 de mayo, la huelga de las trabajadoras de las escoletas 0-3 de Palma, la Plataforma de Memoria Democrática, en las plataformas Mallorca per la Pau y Menorca per la pau, en las manifestaciones y acciones de solidaridad con el pueblo palestino, en el 8M transfeninista, en la Diada per la Llengua, en el Orgullo Lgtbiaq+, en los caravanistas de Ibiza y Palma, en la Plataforma contra la Ordenanza Cívica de Palma, en las manifestaciones contra la masificación turística, en las organizaciones ecologistas y vecinales, como el GOB, Palma XXI y la Federació d'Associacions de Veïns de Palma».

LLAMA A LA «INSUMISIÓN» CONTRA LA «DERIVA BELICISTA» DEL GOBIERNO

Por último, la coordinadora de Podemos Baleares ha criticado también «la peligrosísima deriva belicista y militarista del Gobierno de España», considerando que «solo se puede parar con movilización social, desde la insumisión contra el rearme».

Así, Muñoz ha clausurado su intervención en el primer Consejo Ciudadano Autonómico «tras la Quinta Asamblea Ciudadana» y ha afirmado asumir «el reto de cambiar el rumbo del país que va directamente hacia el desastre».