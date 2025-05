El PSOE dice que «aún hay tiempo» para subrogar al equipo de trabajo de Es Refugi

El grupo socialista de Mallorca ha reiterado este viernes que «aún hay tiempo» para que el IMAS «rectifique» y finalmente si subrogue al equipo de trabajadores del albergue de Es Refugi. «No está actuando como debería. No entendemos el cambio de criterio, hace unos meses se internalizó las Hermanitas de los Pobres y no hubo ningún problema con subrogar al personal. No entendemos por qué no se hace lo mismo en Es Refugi para seguir prestando el servicio», ha criticado el portavoz del grupo, Javier de Juan.

Asimismo, ha manifestado su preocupación por el servicio que se va a prestar a los usuarios a partir de ahora: «Va a cambiar y habrá una clara pérdida de derechos para los que vivían hasta ahora en este centro», ha señalado. «Reclamamos al IMAS que rectifiquen esta situación, aún hay tiempo. No valen las excusas sobre que no se ha pedido la subrogación. El personal lo está pidiendo. No puede ser que un centro social al final se convierta en una operación inmobiliaria y el IMAS deje a los trabajadores en la calle», ha añadido. Por su parte, la consellera socialista Sofía Alonso ha subrayado que aún que «es cierto que se harán cargo de los usuarios» finalmente «será una medida temporal». «Los irán integrando dentro de los otros servicios», por lo que «se perderán plazas de inclusión social». En este sentido, ha remarcado que «el servicio que se presta en Es Refugi no es el mismo que se presta en Ca l'Ardiaca», por lo que «preocupa como serán atendidos». Un punto que el presidente del IMAS, Guillermo Sánchez, «no explicó el miércoles», durante el Consejo Rector extraordinario. Por ello, Alonso ha indicado que la formación trasladará esta cuestión al plenario de la próxima semana del Consell de Mallorca. «Hoy en día hay muchas maneras para internalizar al personal y haya más personas en un campo donde faltan personas con experiencia y comprometidas. Que los usuarios vayan a tener menos personal que se haga cargo de ellos y les ayude no es justo», ha lamentado. Además, «el Consell ha incorporado un remanente de 30 millones de euros», por tanto «absorber al personal, es irrisorio», ha acabado Alonso.