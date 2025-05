«Los hoteleros tenemos que subir los salarios para volver a captar talento»

La cadena valenciana Casual Hoteles aterriza en Baleares con la apertura de su primer establecimiento en el Archipiélago después de una inversión de unos dos millones de euros, el Casual Bahía Ibiza. Juan Carlos Sanjuan, fundador y consejero delegado de la empresa, afirma que este puede ser el primer paso de cara a una implantación mayor en la comunidad autónoma, después de haber sondeado diferentes posibilidades en Mallorca que podrían cobrar forma en un futuro. El estreno del nuevo hotel, afirma, ha superado las expectativas iniciales, ya que ha logrado cosechar unos resultados muy positivos en estas vacaciones de Semana Santa.

«Estamos muy interesados en Baleares», señala Sanjuan en una entrevista con Ultima Hora. El hotelero opina que sector público y privado deben remar juntos para solventar las externalidades negativas del éxito turístico en las Islas. En primer lugar, achaca el problema de la masificación a una oferta ilegal que existe por una dejadez política que se ha ido arrastrando durante varios lustros. «Viene todo generado por una mala gestión política: esto se arreglará cuando los políticos quieran».

En ese sentido, considera que la restricción de la oferta -asfixiando la planta no reglada y evitando la creación de nuevas plazas regladas- es la clave para conseguir que el volumen de llegadas no continúe incrementándose año a año. «Restringe las camas y las aerolíneas no programarán más asientos a Balears». En relación a esta problemática, considera capital que se lleve un control que permita, como mínimo, determinar de manera aproximada la cantidad de alojamientos ilegales que proliferan en las Islas. «Mientras no sepamos ni siquiera cuánta gente tenemos alojada de manera irregular en nuestro destino estaremos muy lejos de solucionar el problema», asegura Sanjuan.

Por otro lado, entra de lleno en el problema de la falta de personal que atenaza al sector, fenómeno que va más allá de Baleares. «Es un problema muy serio que afecta a toda España», señala para aseverar que la subida salarial es un elemento clave e inevitable para aliviar esta problemática. «Aunque a mí me duela porque significa que me suban los costes, creo que es necesario un aumento salarial importante para volver a captar talento en nuestro sector», afirma Sanjuan en referencia también a una de las principales reivindicaciones sindicales en las negociaciones del convenio de hostelería. «Tenemos que entonar un mea culpa en todo el sector turístico y esforzarse en ver si los salarios son acordes a las necesidades comparándolos con otros sectores. Es una decisión sectorial importante y muy necesaria: tenemos que darnos cuenta de que ahora la gente trabaja para tener bienestar», sentencia.