El catalán no ha impedido cubrir plazas de enfermería en Baleares

Los datos del IB-Salut evidencian que el catalán jamás ha sido un impedimento real en la contratación de enfermeras en los centros sanitarios públicos de Baleares, a pesar de que el PP promoviera esta idea antes y después de gobernar. Una de las primeras medidas del Govern de Marga Prohens, secundada por Vox, fue eliminar el requisito y definir la lengua propia como un mérito alegando que dificultaba la contratación. Aun así, en los procesos de contratación en los que todavía se requería este conocimiento tampoco tuvo un efecto disuasorio.

La Obra Cultural Balear (OCB) ha recopilado datos de Salut, confirmados por el propio Govern, que evidencian cómo el conocimiento del catalán no afectó al proceso de estabilización por concurso de oposición, cuando era un requisito. Entonces, no quedó desierta ninguna de las 803 plazas de la categoría de enfermería adjudicadas. En 568 casos los candidatos, de hecho, acreditaron los conocimientos exigidos, mientras que los otros 239 se beneficiaron de la moratoria de dos años para poder acreditar un B2 que estableció el Pacte para dar tiempo de margen con el fin de que pudieran llegar a aprenderlo.

Desde la entidad señalan que pasó lo mismo con la estabilización de 375 plazas de categoría de enfermero por concurso extraordinario, donde 243 acreditaron el catalán y 132 se acogieron a la moratoria. La OCB va al detalle y destaca que lo mismo ocurrió con las 25 plazas del concurso de oposición para la categoría de enfermería de Urgencias en Atención Primaria: 22 acreditaron la titulación y tres pidieron moratoria. En el caso de las 33 plazas por concurso de oposición para enfermero obstétrico-ginecológico, los datos son similares: 21 y 12, respectivamente; en las 27 de concurso de méritos, igual: 20 con título y 7 por moratoria.

Incluso para las 27 plazas del concurso de oposición para la categoría de enfermeros de salud mental, donde el catalán ya no fue un requisito, 14 acreditaron su titulación como mérito y entre los candidatos no seleccionados 7 tenían conocimientos de la lengua. En el concurso extraordinario, de 10 plazas, 7 se dieron a profesionales con titulación lingüística y entre los no seleccionados había 9 que también disponían del catalán. «Ninguna plaza de enfermería en los procesos de estabilización ha quedado sin cubrir por falta de candidatos con conocimientos de la lengua», reitera la OCB, desmintiendo la relación contraria que hizo el sindicato de enfermería Satse.

Por cada plaza convocada hay cinco aspirantes

A las poco más de 800 plazas de la categoría de enfermería se presentaron un total de 4.111 aspirantes, lo que supone una ratio de cinco aspirantes por plaza, y Salut destaca que hay una alta demanda. Para la OCB esto evidencia que la eliminación del requisito del catalán se debió solo a motivos ideológicos.