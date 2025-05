1 de mayo en Palma: El convenio de hostelería y el precio de la vida centran la marcha en Palma

La subida salarial de al menos el 19 % en el convenio de hostelería que negocian patronal y sindicatos ha sido una de las principales reivindicaciones de CCOO y UGT en la manifestación del 1 de mayo en Palma, en la que también han incidido en el alto precio de la vida y la vivienda.

Al comienzo de la marcha por el Día Internacional de los Trabajadores este jueves en la plaza de España, los representantes sindicales han expresado su preocupación por los jóvenes que, con sus salarios, no pueden tener una vivienda digna ni un proyecto de futuro en las islas y se ven obligados a abandonarlas.

Un millar de personas han participado este mediodía en la manifestación, que recorre las avenidas Alexandre Rosselló y Gabriel Alomar y terminará en el Parc de la Mar. «Pese a que las cifras de ocupación son buenas, pese a que la economía crece, vemos que hay un empresariado muy resistente a las subidas salariales, que no es consecuente con la buena marcha de la economía, con la buena marcha de sus beneficios empresariales. No hay un reparto justo de esos beneficios», ha reprochado en declaraciones a los medios el secretario general de CCOO en Baleares, José Luis García, en referencia a la negociación del convenio de hostelería. Una «injusticia», ha dicho, que afecta en especial a los jóvenes: «Los están expulsando de su casa y eso no lo podemos permitir».

«Si no se acercan posiciones, movilizaremos todo lo que haga falta. Como último recurso, porque para nosotros siempre es el último recurso, podríamos llegar a la huelga», ha afirmado García respecto al convenio de hostelería. También ha urgido a parar la «avalancha neoconservadora» que está «asolando Europa» y que podría provocar inseguridad económica y afectar a la economía y al aumento del desempleo.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UGT en las islas, Pedro Homar, que ha asegurado que ni siquiera una subida del 19 % en tres años en hostelería «bastará para hacer frente a los precios de la vivienda» y ha lamentado que la patronal considere la petición salarial «desorbitada». «Con el salario mínimo interprofesional (SMI) también pusieron muchísimas pegas, también parecía una cosa imposible, implanteable. Avanzar hacia la jornada laboral y avanzar hacia la subida de los salarios del personal de hostelería es una cuestión que para nosotros es innegociable, a la vista de los resultados económicos», ha subrayado.

Los representantes sindicales han hecho estas declaraciones un día después de que las patronales del sector hostelero ofrecieran en la mesa de negociación una subida del 8,5 % en tres años, cifra que los sindicatos consideran «insuficiente» e «insultante», al ser más de 10 puntos menor que la del 19 % como mínimo que ellos defienden.

