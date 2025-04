Més promueve que Baleares cogestione el aeropuerto para controlar el turismo

Més per Mallorca presentará en los próximos días en el Parlament balear una proposición de ley dirigida al Congreso –donde tendrá que ser tomada en consideración para sus posterior debate– donde planteará la participación del Govern en Aena, el ente aeroportuario mixto donde el Gobierno tiene el 51%, para plantear desde las Islas un nuevo modelo de participación y capacidad para decidir sobre cuestiones que ahora escapaban de su competencias, entre otras establecer límites en la llegada de turistas. Es lo que Més ha llamado siempre «tener la llave del aeropuerto, que es la puerta de entrada a las Islas»

El anuncio lo ha hecho este miércoles el coordinador de Més, Lluis Apesteguia y luego lo ha confirmado a este diario el diputado que ha redactado la iniciativa, Ferran Rosa. Y llega un día después de que la presidenta del Govern, Marga Prohens, retara a Més y al PSIB a instar al Gobierno estatal a contener los flujos turísticos y apostara por la cogestión aeroportuaria.

Prohens, en el debate del martes, se mostró especialmente crítica con el PSIB (le recordó que los aeropuertos son una competencia estatal) y Vicenç Vidal, diputado de por Sumar-Més en el Congreso y que, según la presidenta balear, «no ha dicho nada» cuando tiene en sus manos reclamarlo. Vidal negó que no hubiera hecho nada. «Lo pedí en el Senado, he planteado muchas iniciativas en el Congreso y ahora esperamos a la poposición de ley», explicó a este periódico.

Decreto en el próximo pleno

«Ya sé que Prohens se refirió a mi en el martes. Me gusta que me señale como el único diputado que puede hacer algo por Baleares, más que los del PP o los del PSOE», indicó para añadir que «tanto el PP como el PSOE tendrán ocasión de retratarse porque hay algo que les une: cuando están en el Gobierno dicen una cosa y cuando están en la oposición otra». Y precisó: «Pero yo sólo soy un diputado y no Superman, si los denás partido no apoyan la propuesta no podemos aprobar nada». En su opinión, que saque este asunto en pleno debate sobre turismo es «trilerismo».

Sebastià Sagreras (PP) ha dicho que su grupo no ha previsto iniciativas para desarrollar la propuesta de Prohens. Y sobre la que Més per Mallorca presentará relativa a la cogestión aeroportuaria, ha recordado que es algo previsto en el Estatut y pendiente de desarrollo. Afirmó que a veces había votado a favor aunque inistió en desmarcarse de algo que lleva a Més a presentarla y que confirmó Ferran Rosa: que incidirá en controlar los flujos turísticos porque «si pedimos participar en la gestión no es para que todo siga igual». Sagreras anticipó que su partido no apoyaría esto último si así lo plantea Més. «No estamos por el decrecimiento», recordó el portavoz del PP.

El PSIB precisa que su partido apoya la cogestión aeroportuaria pero aseguró que «no entraré en el juego que ahora propone Prohens para desviar la atención y «echar la culpa de su falta de acción a Pedro Sánchez». Según el socialista Iago Negueruela abrir el debate sobre el control en aeropuertos es «un señuelo más».

El Parlament convalidará el martes el decreto turistico sin medidas de decrecimiento que han pacatido PP y Vox.