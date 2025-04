El IMAS asume la atención de los usuarios de Es Refugi desde este viernes

El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) ha celebrado este miércoles, a petición del grupo socialista, un Consejo Rector extraordinario para dar explicaciones sobre la situación del albergue Es Refugi, propiedad de la Asociación Es Refugi. El presidente del Institut, Guillermo Sánchez, ha informado de que, desde este viernes, el IMAS asumirá la atención de los usuarios del centro de acogida, debido a su cierre.

También, la entidad propietaria ya ha enviado una nueva oferta para la venta de la parcela donde se encuentra el inmueble, el de Ca l’Ardiaca y el de Primera Acogida. Asimismo, el albergue pasará a contar con personal propio del IMAS, aunque se valorará «si hay que hacer contratación de mayor personal», ha puntualizado Sánchez.

Por su parte, los trabajadores del albergue, a través de UGT, han señalado a la Asociación como la culpable de «no ofrecer ninguna solución ni apoyo» hacia ellos «eludiendo cualquier tipo de responsabilidad y culpando al IMAS de la situación». Han tildado el trato recibido de «maltrato psicológico y económico», pues se les debe el sueldo de varios meses. «Llevamos meses sometidos a una incertidumbre laboral que nos ha provocado mucho estrés y ansiedad, ya que en ningún momento ha habido buena comunicación», han criticado.

Por otro lado, la socialista Sofía Alonso, ha señalado tras en Consejo que «Sánchez no nos había informado que desde el día 5 de abril sabe que la entidad plateaba el cierre». La reunión de este viernes ha estado marcada por el cruce de acusaciones: «Ha explicado como gestionamos nosotros la venta pero no ha recordado que él gobierna desde julio de 2023. Ha tenido dos años para resolver el tema del alquiler y el propio servicio».

«Desde día 5 solo se ha comprometido a asumir a los usuarios pero de los trabajadores no se hará cargo», añadió Alonso. De éstos, ha dicho que «se han puesto en contacto con nosotros porque no han cobrado una parte del sueldo de marzo y no saben si cobrarán el de abril. Creemos que se tendrían que hacer cargo de todo, no sólo de los usuarios y el espacio», aseguró. «Es Refugi no finaliza su actividad por unos supuestos impagos del IMAS, sino que ya la legislatura pasada manifestó su voluntad de dejar de prestar el servicio», ha indicado Sánchez. «El equipo actual solo debe dos mensualidades», ha puntualizado.