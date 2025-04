El Parlament validará el martes el decreto turístico con el voto a favor de PP y Vox

El pleno del Parlament convalidará el próximo martes, previsiblemente con los votos de PP y Vox, el decreto turístico que levanta la moratoria de plazas, reactiva el intercambio entre particulares y endurece las sanciones contra el alquiler turístico ilegal. El debate de convalidación del decreto turístico será el punto destacado del pleno de la Cámara autonómica, cuyo orden del día ha aprobado este miércoles la Junta de Portavoces. En la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, la oposición ha adelantado su voto en contra a la validación del decreto. La diputada de UP, Cristina Gómez, ha criticado que el Govern «se haya quitado la careta» y «la música y la letra empiecen a cuadrar». A juicio de Gómez, el texto supone el impulso de decisiones en contra de la gestión de la sostenibilidad, incrementará el colapso y hará saltar las limitaciones de consumo de agua. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha afirmado que el decreto turístico es «infumable» y ha acusado al Ejecutivo autonómico de actuar «cobardemente» y «de decir que hace una política y en realidad hacer otra». «El Ejecutivo no está en contra de la masificación, está a favor y a favor de que los amigos hagan negocio». Por parte de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha adelantado el voto en contra de los ecosoberanistas al considerar que salvará más de 100.000 plazas turísticas que estaban condenadas a desaparecer. «Se está desmontando el discurso de la contención», ha señalado.