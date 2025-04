Estorninas, tejer redes

CineCiutat ha acogido este martes el estreno de Estorninas, un documental financiado por la Dirección General de Cooperació i Immigració balear e impulsado por Alianza por la Solidaridad-ActionAid, que recoge el testimonio de ocho mujeres migrantes que construyen desde 2023 una red de apoyo, cuidados y participación en Mallorca para otras mujeres como ellas; así como para reivindicar sus derechos como agentes de transformación social y sujetos políticos. A través de la voz de Cornelia Terán, Maritza Ulloa y Eva Liva, el trabajo audiovisual expone la realidad de tantas mujeres que llegan a España desde otros países en busca de un futuro mejor.

Cornelia es colombiana y lleva diez años en la Isla. «El objetivo del proyecto es promover una ciudadanía global y una sociedad civil implicada en la defensa de los derechos de las mujeres que dejamos nuestras tierras para emprender un futuro sin saber con lo que nos vamos a encontrar», señala. «Estoy agradecida con España, pero migrar no es fácil. Ha sido duro dejar a mis tres hijos y a mis padres allí», lamenta.

Maritza es ecuatoriana y vino a Mallorca hace siete años a través de una beca para un Máster de Patrimonio en la UIB. «Se dice que migrar es un derecho pero hay una contradicción administrativa. Si no hay una fuente, un lugar o la administración no brinda la información es muy difícil encontrar el camino», asegura. «Con el grupo intentamos dar soluciones sobre las problemáticas de las que venimos de fuera, está abierto a todas las mujeres que van llegando para que tengan un lugar seguro y de confianza», añade.

Eva llegó hace tres años a la Isla de Venezuela y se unió al colectivo porque «emigrar no es fácil». «En mi caso, migré por la inseguridad, tuve que salir porque estaba en peligro de muerte. No quería irme pero la vida de una es lo primero. Dejé todo: familia, amigos, hogar», explica. «Cuando llegué pasé por muchos procesos, estuve en albergues, no fue fácil, pero hay que perseverar, insistir, proponérselo y seguir el camino correcto».

En su país era dueña de su propio negocio de comida rápida: «Estuve muchos años trabajando en eso y me iba muy bien, pero a raíz de la situación en Venezuela la delincuencia se disparó. Me robaron y amenazaron», recuerda. «Querían matarme, muchas veces lo intentaron, la última vez me dispararon varias veces en la cabeza pero la pistola falló y salí como loca de ahí. Llegué aquí, me propuse empezar de nuevo, sin perjudicar a nadie, haciendo las cosas bien y echando para adelante», sentencia.

Aunque el documental está narrado a través de las palabras de Eva, Maritza y Cornelia, también recoge las historias de Flora Suárez, Helena Herrera, Luz Peláez, Soroya Sandoval y Nancy Veltri. Está coordinado por Alejandra González, producido por la Agencia NomaDocs y dirigido por Antonio Rodrigo.