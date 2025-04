Mallorquinas atrapadas en Málaga: «No nos dan opción de volver hasta el jueves»

Susana Molina se fue a pasar unos días a Málaga junto a un grupo de amigas. Tenían que volver a Mallorca el lunes sobre las 22.00 horas, sin embargo, les pilló el apagón eléctrico de lleno. Lo que parecía un viaje de relax, se ha terminado convirtiendo en una auténtica pesadilla. «Nosotras teníamos el vuelo con Vueling por la noche. A las 12 de la mañana sufrimos el apagón y Málaga se convirtió en un auténtico caos. Por ello, decidimos ir pronto al aeropuerto, pese a que no ponía que nos fueran a cancelar o retrasar el vuelo, queríamos ver cómo estaba todo allí», relata Susana.

Una vez llegaron al lugar, se empezaron a dar cuenta de que la situación era muy complicada, por lo que se temieron lo peor. «Al llegar vimos que el ambiente era caótico. Prácticamente no funcionaba nada. Algunos vuelos eran cancelados y otros se retrasaban. Y a nosotras nos fueron retrasando, a medida que avanzaba el día, la hora de embarque», explica. A las 00.00 horas, cuando ya se encontraban embarcando, les comunicaron que el vuelo se cancelaba. «Nos lo habían retrasado ya dos horas. Pero lo peor estaba por llegar, porque las demás compañías por lo menos tenían una oficina o a alguien presente en el aeropuerto. Sin embargo, la nuestra no tenía a nadie. No sabíamos a quién acudir, estábamos totalmente tiradas en plena noche y sin saber qué hacer».

Las líneas de teléfono e internet prácticamente no funcionaban, por lo que era muy complicado saber cómo poder comunicarse con la compañía aérea. «Ellos nos mandaban emails para informarnos del estado del vuelo, pero sin internet y sin línea no recibíamos nada. Una de nosotras tuvo suerte y todavía tenía servicio, por lo que gracias a ella sabíamos cómo evolucionaba todo».

Sin hotel y sin vuelo hasta el 1 de mayo

Susana ha señalado que no se han movido del aeropuerto en toda la noche, a la espera de que alguien les ofreciera ayuda. «Nos dejaron tiradas. Llevamos casi un día sin dormir. Esta mañana, hemos hecho presión para que se nos ofreciera una solución en el aeropuerto por parte de la compañía. Antes de cancelar el vuelo, Vueling nos ofreció la posibilidad de reubicarnos o de reembolsarnos el billete. Sin embargo, cuando nos dijeron que no volábamos, no nos dieron ningún tipo de ayuda. Nos hemos tenido que buscar la vida. No se nos dio ninguna solución ni nada. La hemos tenido que buscar nosotras».

La compañía no les ofrece una reubicación hasta el próximo 1 de mayo, sin embargo no les ha proporcionado ningún hotel donde poder pasar la estancia hasta la fecha. «Es una vergüenza. Había personas mayores, otras con niños. Y los han dejado tirados a todos. Hay gente que no la reubicarán hasta el 6 de mayo. Nosotras entendemos la situación, pero nuestra queja va dirigida a que no haya nadie de la compañía a quién acudir cuando ocurran estas complicaciones», ha apuntado.