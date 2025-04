Fernando Socías asume la presidencia de la Sala de lo Contencioso del TSJIB

El magistrado Fernando Socías ha asumido la presidencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears. El nuevo presidente defendió el papel de «control» sobre los actos de la administración de esta jurisdicción como «una garantía» con la que «ganamos todos». Sin embargo, también puso el foco en el retraso que sufre como consecuencia del incremento de los asuntos sin que se haya ampliado el número de magistrados. «El control con retraso no es tal y disuade a los ciudadanos. La justicia no es tal cuando el ciudadano pierde la fe en ella y es complicado que no lo haga ante tales retrasos». En ese sentido, puso de manifiesto que la Sala tarda en resolver aproximadamente dos años desde que se formaliza un recurso hasta que se dicta la sentencia y que mantiene unas 1.200 causas pendientes.

A ese tiempo hay que añadir el plazo que tarda en tramitarse la reclamación en la vía administrativa y la duración del proceso en primera instancia si corresponde a un juzgado de lo Contencioso, lo que dilata varios años más la duración de un recurso contra la administración en Balears. El nuevo presidente recordó que otras autonomías con menos recursos disponen de plantillas más amplias de jueces. En cualquier caso, defendió que esa situación preocupa a los magistrados. «Es algo que no es indiferente, es fundamental porque esa vocación por el Derecho es el motor que impide que dejemos de luchar». Además de poner en valor el trabajo de los jueces y su función de control, Socías advirtió: «Debemos aprender a usarla con unos límites» y avisó frente al riesgo de imponer el «criterio personal»: «Podemos tener nuestra opinión personal como ciudadanos, pero es la ley la que marca el camino» y apeló a la «profesionalidad». El nuevo presidente de la Sala también abogó porque el objetivo de la jurisdicción es garantizar que la administración esté al servicio del ciudadano y criticó prácticas que se han convertido en habituales como la falta de respuesta a reclamaciones de ciudadanos. «No lo podemos asumir con naturalidad. La desestimación presunta ya es una actuación contraria a derecho».