El Parlament, con abstención de Vox, reclama incorporar la deducción de la ecotasa para residentes

El Parlament ha aprobado constatar, con los votos a favor de todos los grupos y la abstención de Vox, la necesidad de modificar el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) y de incorporar una deducción para compensar a los residentes este impuesto. El pleno de la Cámara de este martes ha dado luz verde a algunos puntos de una moción de MÉS per Mallorca relativa a la masificación turística, entre ellos uno relativo al ITS que señala la necesidad de modificar el impuesto basándose en tres principios.

Concretamente, equiparando el ITS a las cuotas tributarias de los impuestos turísticos del resto de destinos, procurar a las administraciones los fondos suficientes para compensar las externalidades negativas que provoca la actividad turística y la deducción para residentes. Por otro lado, el pleno ha rechazado, con los votos en contra de todos los grpos menos MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos, instar al Gobierno de España y al Govern balear a trabajar para el traspaso de funciones y servicios en materia de Función Pública Inspectora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

No obstante, ha salido adelante reclamar más recursos para reforzar la inspección de trabajo con la ampliación de cuerpos de inspección para mejorar la eficacia de la lucha contra la precariedad laboral y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. El ecosoberanista Lluís Apesteguia, que ha defendido la iniciativa, ha explicado que desde MÉS parten de una afirmación que «es evidente» pero que no es compartida por el Govern, que es que se «se ha superado de lejos la capacidad de carga social, ambiental y demográfica que puede soportar» el archipiélago.

Més per Menorca, Unidas Podemos y PSIB han votado a favor de los puntos de la moción, al coincidir con la necesidad de impulsar medidas en este sentido. «Es absolutamente necesaria esta moción», ha subrayado el menorquinista Josep Castells. Por su parte, el parlamentario socialista Álex Pitaluga ha hecho hincapié en la preocupación de su formación por la saturación turística y la «necesidad urgente de cambiar el rumbo» del modelo. La iniciativa, a su parecer, apunta en la dirección correcta. «Si no cambian el rumbo ahora hipotecarán el futuro de las Islas», ha dicho al PP, pidiéndole que «hagan el favor de defender el interés general».

La diputada 'popular' Maria Salomé Cabrera ha calificado de «curiosa» la «clarividencia» de MÉS sobre «todo lo que hay que hacer para combatir la saturación después de sus ocho años de gobierno». Igualmente, ha señalado que desde el PP comparten la preocupación, pero no su «solución estrella» de la política del decrecimiento que, a su criterio, no ha funcionado. Los de Santiago Abascal han justificado su voto contrario a la moción al considerar que se trata de «una criminalización del turismo y limitación de la libertad empresarial». «Es una ideología turismofóbica que no ha entendido que Baleares no puede sobrevivir cerrando puertas al turismo», ha criticado la diputada Manuela Cañadas, agregando que el relato de la izquierda de que el turismo «es el culpable de todos los males» es «falso».