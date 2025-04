Los sindicatos anuncian un verano caliente de movilizaciones en Baleares

Los secretarios generales de UGT y CCOO en las Islas, Pedro Homar y José Luís García, han anunciado este martes un «verano caliente» de movilizaciones en Balears durante la presentación de las manifestaciones y concentraciones conjuntas convocadas para el 1 de mayo en todas las Islas bajo el lema «Proteger lo conquistado, ganar futuro».

El principal motivo, según los sindicatos, es que las patronales se niegan a tratar la subida salarial del convenio de hostelería, lo que califican de «un disparate y una irresponsabilidad cuando están ganando más que nunca, se baten récords de gasto turístico y las previsiones son al alza», según José Luís García, que añade otros motivos: «en otros sectores vinculados al turismo, como transportes o el aeropuerto de Son Sant Joan tienen condiciones laborales precarias, con enormes cargas de trabajo por falta de empleados y sueldos descompensados con el nivel de vida del archipiélago». Para Pedro Homar: «es incomprensible que se nieguen ni siquiera a plantearse una subida salarial en este escenario. Es hora de reivindicar que el turismo no solo sea el motor de la economía, sino también del bienestar de los trabajadores».

La negociación del nuevo convenio de hostelería de Baleares afronta su momento decisivo en una nueva reunión convocada para este miércoles, con las posturas entre sindicatos y patronales más alejadas que nunca y un clima de tensión creciente. Tras dos meses de encuentros infructuosos y cuatro reuniones formales, los representantes de UGT y CCOO ya han advertido que, en caso de no producirse avances significativos, convocarán movilizaciones inmediatas e incluso una huelga a las puertas del inicio de la temporada alta.

Uno de los frentes abiertos entre patronal y sindicatos es la reducción de la jornada laboral, cuya aprobación ha retrasado una semana el Gobierno a causa del apagón. Para José Luís García, la actitud de oposición de las patronales «responde a un dogma de fe neoliberal que no por mucho repetirse se convierte en verdad. La reforma laboral, la de las pensiones y la subida del salario mínimo poco menos que iban a hundir España, y no solo no ha sucedido sino que han ayudado a mejorar la productividad, que es el gran problema de la economía española». Según Homar: «la reducción de la jornada laboral es una camino inexorable que los empresarios van a tener que transitar».

Una de las principales reivindicaciones sindicales para este 1 de mayo es el de implantar políticas intervencionistas que favorezcan el acceso de los trabajadores a una vivienda asequible: «hay que sacar a los especuladores del mercado para garantizar el derecho a la vivienda y deje de ser un bien especulativo». Para ello, Homar reclamar «el consenso de todos los partidos para que remen todos en la misma dirección, porque esto no va de ideología sino de pragmatismo».

UGT y CCOO han convocado una manifestaciones conjunta para el 1 de mayo en Palma que saldrá de la Plaza España a las 11:30 y que recorrerá las Avenidas y acabará con una fiesta en el Parc de la Mar. La manifestación de Maó se iniciará en la Plaça de la Explanada (12:00 h), mientras que la concentración de Ibiza se celebrará en el Parque de la Paz (12:00 h.).

Además del acceso a una vivienda digna, para los sindicatos sobran los motivos para salir a la calle este Primero de mayo. Homar ha enumerado algunos: «la saturación turística sin que mejore la calidad de vida del trabajador; las crecientes cargas de trabajo; los salarios descompensados con el coste de la vida; la discriminación salarial haciendo el mismo trabajo; funcionarios del estado mileuristas; la siniestralidad laboral que no se reduce o la inmigración como problema y no como oportunidad de futuro».

«Esto no solo va de mejorar las condiciones laborales, sino también las de vida, sobre todo cuando Trump y sus amigos de la extrema derecha quieren acabar con el Estado de Bienestar en Europa», ha asegurado García.