Rosa (Més) augura «un verano infernal» para los mallorquines en las carreteras

El diputado de Més per Mallorca Ferran Rosa ha advertido de que este verano será «infernal» por el colapso de las carreteras en Mallorca y ha reprochado al Govern que no haya adoptado «ni una sola medida de contención», a lo que el conseller de Movilidad, José Luis Mateo, ha respondido que no dejan de mejorar el transporte público mientras los consells calculan cargas.

En el turno de preguntas de control al Govern durante el pleno del Parlament, Rosa ha denunciado los problemas de saturación permanentes en las carreteras de Mallorca y ha advertido de que «si los problemas ya son graves en abril», la situación solo puede empeorar de cara a la temporada alta. Rosa ha acusado al Govern de no haber adoptado ninguna medida de contención, ninguna limitación de la presión turística, ni límites ni remedio alguno, y ha acusado al ejecutivo de haber puesto en marcha «una gran cortina de humo» con el Pacto de Sostenibilidad, con el que solo han perdido el tiempo. El diputado ecosoberanista ha asegurado que éste será el año con más vuelos planificados que nunca en Baleares, con más coches de alquiler y más entradas de coches por vía marítima, con más turistas y cruceros y «más colapso que nunca», mientras la única medida que ha adoptado el Govern es levantar una moratoria de plazas y consolidar 90.000 plazas de alquiler turístico y han rechazado limitar la entrada de vehículos en Mallorca. Rosa ha denunciado que las mejoras en el transporte de autobús, en el servicio TIB, «no bastan» porque los residentes no pueden «ni subir al bus para ir al trabajo», en líneas como la 201 de Sóller, la 401 de Cala Millor, la 501 a Manacor, o la 302 de Can Picafort, en las que «basta que haya un par de guiris para que la gente no pueda subir al bus». Mateo ha replicado que con el Govern del Pacte aumentaron en 145.000 las plazas turísticas. «A diferencia de ustedes nosotros planificamos», ha dicho el conseller, que ha defendido que el Govern del PP trabaja desde el primer día para garantizar un transporte público de calidad, sostenible y que se adapte a la demanda. Ha destacado la mejora en frecuencias y horarios en el TIB y el refuerzo en el tren, así como la apuesta por el aumento de las infraestructuras ferroviarias de Mallorca y ha pedido apoyo para reclamar financiación estatal. «Todos deberíamos ir a una para pedir al Gobierno de España una financiación justa para todas estas inversiones que repercutirán en beneficio de los residentes de Mallorca», ha reivindicado. Mateo ha destacado además que «los consells sí que están haciendo su trabajo» en la regulación de la entrada de vehículos para mejorar la fluidez en las carreteras y se ha comprometido a seguir trabajando con ellos y con los ayuntamientos. Ha asegurado que el Consell de Ibiza ya tiene la ley aprobada, el de Mallorca la tiene en consulta previa y el de Menorca con el estudio de carga a punto de finalizarse.