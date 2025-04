Cirer admite que la lista de espera de valoración de discapacidad es inadmisible

La consellera de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha admitido este martes en el pleno del Parlament que la lista de espera para una valoración de discapacidad es inadmisible: «Tenemos que aplicar nuevas medidas que reduzcan esta lista de espera que para toda la ciudadanía no es admisible».

«Dedicaremos todos los esfuerzos que hagan falta si los que hemos hecho hasta ahora no han sido suficientes», ha admitido Cirer en respuesta a una pregunta del diputado socialista Omar Lamin, que ha criticado que dicha lista de espera de valoración por discapacidad se haya duplicado, al pasar de 7,5 meses de espera en junio de 2023 a los 16 meses actuales.

La consellera de Familia y Asuntos Sociales, Catalina Cirer, ha admitido la necesidad de mejorar la gestión para afrontar lo que ha descrito como una «bola» de lista de espera, que ha achacado al cambio normativo que introdujo el decreto que entró en vigor en mayo de 2023 y que cambió los baremos de valoración de discapacidad.

Cirer ha explicado que ese cambio normativo obligó a hacer una formación y adaptación a todo el personal, de manera que los meses siguientes casi no se hicieron resoluciones. En mayo se tramitaron 66 resoluciones, en junio 52 y en julio «solo una». «Si tenemos en cuenta que la media de entrada de solicitudes son unas 1.000 mensuales, en pocos meses se hizo una 'bola' considerable que ha aumentado los expedientes que ya había en lista de espera», ha detallado la consellera de Asuntos Sociales, que ha puntualizado que hay comunidades que superan los 24 meses de espera.

Lamin ha acusado a Cirer de excusarse y ha criticado que no ha funcionado el plan de choque que anunció el Govern, que no ha supuesto un incremento de recursos. «Se pueden seguir excusando pero la gente ve un Govern superado por la realidad, incapaz de gestionar y que no trabaja lo suficiente», ha reprochado. Cirer ha reconocido que «la situación no es lo deseable» pero ha destacado que durante 2024 se ha resuelto al mismo ritmo que se registraban solicitudes.

«El problema es la gran cantidad de expedientes atrasados de antes», ha insistido. Según la consellera, en 2023 se realizaron 5.238 resoluciones por discapacidad y en 2024 se alcanzaron las 13.074, un aumento del 150 %. Ha admitido la necesidad de «continuar el nuevo plan de choque» y nueva medidas que reduzcan las listas de espera. «Hemos implementado varios pero no nos ayudan a dar una solución global al problema», ha señalado. «Dedicaremos todos los esfuerzos que hagan falta si los he hemos hecho hasta ahora no han sido suficientes», se ha comprometido.