Entre la desconexión y el ingenio

A pesar de que Baleares se libró del gran apagón que dejó sin luz a buena parte de la Península este lunes, aquí también lo sufrimos… aunque de otra manera. No se fue la luz, pero sí lo que hoy en día muchos consideran aún más esencial: el internet. Durante buena parte de la tarde y hasta bien entrada la noche, miles de usuarios se vieron sin conexión, sin poder hacer llamadas, sin datos, sin acceso a WhatsApp, sin nada. Incomunicados en pleno 2025.

...Y aunque no se cayeran los plomos, sí lo hizo la red. A las 20 de la tarde, Víctor Manuel ya estaba junto a la tienda de su compañía telefónica, móvil en mano, enganchado al wifi del establecimiento. «Desde media tarde me quedé sin conexión y he tenido que venirme aquí. Es la única forma de poder hablar con mi familia y saber qué pasa. En casa no tengo ni fijo», explica, sin despegar la vista de la pantalla mientras le llegan los mensajes acumulados. A apenas dos calles, Elian Carbajo, estudiante, se sienta en los escalones de su instituto. No ha vuelto por nostalgia, sino por necesidad. «No tengo internet desde hace horas, y en casa todo depende de eso. La tele, el móvil, los deberes… Me he venido aquí porque sé que el colegio tiene wifi, y al menos puedo charlar con los amigos». Para muchos jóvenes, el apagón digital fue también un apagón social: sin redes, sin noticias, sin entretenimiento. Como estar fuera del mundo.

José Iriso, trabajador y residente en el centro de Palma, se quedó incomunicado «hasta hace un rato». No entendía qué pasaba, y la falta de conexión le impidió incluso buscar respuestas. «No podía llamar, no podía enviar mensajes, no sabía si era cosa mía o general. Ha sido como volver a los años ochenta, pero sin radio», comenta, entre resignado y molesto. «Uno se da cuenta de lo dependientes que somos. Me he sentido completamente desconectado del mundo».

Aunque Baleares no sufrió cortes de luz, sí se vieron afectadas algunas infraestructuras digitales interconectadas con la Península. Eso dejó durante horas a miles de personas sin red. Y es que en 2025, quedarse sin internet no es solo una molestia: es un aislamiento total. Como si en pleno siglo XXI, a pesar de tener electricidad, las islas, y el resto de España, hubieran quedado a oscuras de otra manera.