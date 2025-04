Los sindicatos achacan a la «precariedad» en la Administración la falta de relevo de funcionarios

Los sindicatos contestan al Govern que los problemas para encontrar relevo a los funcionarios que se jubilan está en que, incluso en la Administración, hay precariedad. El secretario general del SET, Miguel Gelabert, señala que las administraciones han cometido durante años un «fraude de ley» con la masiva contratación de interinos «con contratos precarios y contratos temporales que no correspondían». Esta situación ha obligado a hacer un proceso de estabilización extraordinaria de los interinos tras la intervención de la Unión Europea.

«También hay precariedad y fraude en la contratación dentro de las administraciones públicas», añade. «Parece un chollo ser empleado público pero la realidad es que falta personal, se jubilarán muchos y no habrá gente para cubrir las plazas. Cree que una parte de estos problemas se debe también a la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores públicos durante estos años porque la subida del IPC ha sido mayor que la de los salarios.

También el secretario general de UGT-Servicios Públicos, Miguel Ángel Romero, está de acuerdo con el planteamiento general de Gelabert. Cree que el único atractivo de trabajar en las Administración es la estabilidad laboral, pero opina que ha llegado el momento de introducir algunos cambios y mecanismos para favorecer que algunos perfiles que no se acercan a la administración lo hagan. «Un ingeniero o un informático cobras más en una empresa privada que en una administración y se necesitan mecanismos para corregir estas situaciones sin caer en las arbitrariedad», apunta. «Trabajar en la Administración no es atractivo para estos perfiles», señala, algo que explica que no se cubran las plazas.

Ambos comparten la idea del Govern de que el proceso de selección sea menos memorístico y más de capacitación. Gelabert está de acuerdo con la propuesta de simplificar las oposiciones para atraer a personas interesadas en ser funcionarios, pero matiza que el Govern debe negociar todas estas propuestas en el foro correspondiente.

Recuerda que la Mesa Sectorial de Serveis Generals ya acordó introducir una fase práctica, pero precisa que la Ley de Función Pública no incluye esta posibilidad. Por esta razón, lo primero que deberían plantear es una modificación en la normativa y todo este proceso debe ser objeto de negociación en la Mesa Sectorial, señala. «Todo puede plantearse pero en el foro que toca», señaló. «El Govern puede hacer las propuestas que quiera pero en el lugar que corresponde», añade.

Romero, por su parte, cree que debe apostarse por un sistema mixto que combine una prueba teórica con la capacitación en el puesto de trabajo. «Cuanto antes empecemos a preparar el cambio, mejor», señala. En cualquier caso también opina que puede ser una de las cuestiones que se debería abordar el futuro Observatorio de la Funció Pública, cuya creación han pactado Govern y sindicatos.