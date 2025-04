«Es obligación de los mayores recuperar la memoria de la Mallorca desconocida»

Hace tiempo que oímos hablar del ‘envejecimiento activo’ pero, ¿Qué hay detrás de este concepto? «Hay posibilidades infinitas para que las personas mayores y no tan mayores pasemos el tiempo, sigamos aprendiendo y aportando conocimientos a las nuevas generaciones». Con estas palabras Marc Juaneda, usuario del Centro de promoción de la autonomía de las personas mayores de Manacor resume la razón de ser del abordaje que de unos años a esta parte realiza el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS).

El objetivo es que las personas mayores tengan un acompañamiento que les permita envejecer manteniéndose activos y en contacto con su comunidad, retrasando o evitando en la medida de lo posible su entrada en un recurso residencial alejado de su entorno.

Marc Juaneda presentó este lunes su primera novela: La ciutat enfonsada. El escritor amateur se estrena en el mundo editorial tras asistir a dos talleres de escritura creativa impartidos por los monitores de su centro. Lejos de conformarse ya trabaja en una nueva historia, sobre la amistad de un chaval y un anciano, que surge de las interacciones que ha tenido con los alumnos de los centros escolares en el marco de los talleres intergeneracionales que también imparte el IMAS.

El acercamiento de los centros del IMAS a los colegios de Mallorca surgió durante la pandemia de la COVID-19 para concienciar a los niños y jóvenes sobre los riesgos de contagio y acompañar en la soledad a las personas mayores aisladas. Se ha mantenido todos estos años en forma de un programa de intercambio generacional en el que unos y otros tienen mucho que aportar.

«Acompañar a Marc en la presentación de su libro ya es para nosotros un éxito porque a través del envejecimiento activo potenciamos la cultura y la socialización» explica la directora insular de Atenció comunitària i promoció de l'autonomia personal, Catalina Maria Mascaró.

«Los mayores tenemos mucho que aportar y yo intento hacerlo especialmente a través del grupo de cultura del centro de Manacor. Nos ofrecieron un taller de escritura creativa y me apunté. Primero hice un taller básico y luego uno más avanzado. Hubo gente que hizo sus pinitos escribiendo y a mi se me ocurrió la idea de embarcarme en la aventura de escribir una novela, aunque no tengo un espíritu de escritor», cuenta el autor.

Su obra relata la historia de una ciudad hundida en el segundo o tercer siglo después de Cristo. A diferencia de lo que ocurre con la Atlántida, más cerca de la leyenda que de la realidad, la suya es «la historia novelada de un hecho real». «Todos los objetos hallados y extraídos del mar están depositados en el museo náutico de Alejandría y de allí han salido las fotografías que ilustran el libro», dice Juaneda. «De no haber sido por ese taller de escritura creativa que me ha ayudado a hacer las cosas bien, esta novela no habría salido adelante», añade.

El envejecimiento activo, más que un 'futurible' es una realidad al alza. En el CEPAP de Manacor han pasado de tener 703 usuarios en 2023 a 1.024 usuarios a día de hoy. Sus actividades están abiertas a todos los mayores de 60 años. El escritor, que fue profesor de Formación Profesional hasta su jubilación, ha cumplido los 79.

Se autodefine como una persona «hiperactiva» que compagina la cultura con el cuidado de su caseta de campo. Su mujer también acude a los talleres. «Hay un montón de actividades, cada día tenemos conciertos, exposiciones de pintura, costura, manualidades e incluso proyectamos películas de aficionados que nos descubren excursiones, caseríos e iglesias antiguas.

Tenemos un fondo muy interesante filmado por uno de nuestros antiguos usuarios ya fallecido. Cada semana proyectamos una de sus películas y es un éxito absoluto porque muestra una Mallorca desconocida con caminos y rutas por explorar», añade.

«Es obligación de los que estamos recuperar la memoria de la Mallorca desconocida a través de los testimonios, imágenes y filmaciones de esta gente que conoce la Mallorca antigua», dice el autor de La Ciutat enfonsada.