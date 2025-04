Baleares acude a la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia sin el reparto de menores en la orden del día

«Es normal que me pregunten por el reparto de menores, pero ese punto no está en la orden del día», ha dicho este lunes la presidenta del Govern, Marga Prohens, al ser preguntada por la Conferencia Sectorial extraordinaria de Infancia y Adolescencia, convocada por el Ministerio homónimo, esta tarde a las 16.00 horas en Madrid. «Es una reunión convocada de urgencia sin cumplir el procedimiento, como suele ser habitual por parte del Gobierno de España, lo que demuestra su falta de respeto hacia las comunidades autónomas», ha criticado Prohens.

Sobre la reunión, ha explicado que «vamos a ver de qué va y cuál es el posicionamiento del Gobierno», ya que «el de Baleares es muy claro». «Con una sobreocupación de más del 1.000% de los recursos de atención para menores, en estos momentos, no tenemos capacidad para acoger menores no acompañados de otras comunidades». En esta sentido, ha recordado que recientemente el Ejecutivo balear autorizó a la Abogacía de la comunidad para interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el supuesto reparto de menores.

«Mi primera obligación como presidenta de las Islas es defender los intereses de los ciudadanos, por tanto, llevaremos al Constitucional y donde haga falta este reparto injusto, que perjudica a una comunidad que ya es puerta de entrada de inmigración irregular y que tiene un crecimiento exponencial en los últimos ocho años que no se da en ninguna otra parte del territorio español», ha asegurado. «Con los recursos y competencias que tenemos como comunidad, el Gobierno de España no ha dejado solos» frente al fenómeno migratorio.

Una vez más ha reiterado que «no se trata de solidaridad, si no de capacidad», pues «en Baleares no cabe ningún menor no acompañado de otra comunidad autónoma». Por otro lado, ha criticado que el acuerdo alcanzado para el reparto se ha pactado «con una única comunidad autónoma, Cataluña»; que sí tiene «un trato diferencial para acoger menos menores que Baleares» y «una negociación para tener competencias en migración».