«La ansiedad por no encontrar piso me llevó a caer en una estafa». Este es el duro testimonio de Laura M., una mallorquina a la que el próximo mes de junio le vence el contrato de la vivienda de alquiler en la que reside en Binissalem y, tras meses buscando otro sin éxito, ha decidido irse de Mallorca. No quiere mostrar su imagen ni dar su apellido por miedo al rechazo social que pueda generar. «Lo estoy pasando muy mal», justifica.

«Llevo buscando casa desde noviembre del año pasado, cuando me comunicaron que no me renovarían el contrato de alquiler. Miraba por todo, salvo por Palma, pero un domingo con una amiga encontramos un piso en Ciutat por 900 euros que se ajustaba a nuestras necesidades; estaba anunciado en Idealista. Llamé y me atendió una chica. Me dijo que ese mismo día no me lo podía enseñar y que ya había más gente que quería verlo. No obstante, me trasladó que si le hacía un bizum me lo reservaba», explica.

Laura precisa que a ella le generó dudas la idea de pagar por adelantado, sin verlo, pero le ofreció visitarlo esa misma tarde. «Mi amiga, con la intención de ayudarme y al verme tan desesperada por encontrar casa, me dijo que a ella le transmitía confianza y me animó a hacerle el bizum», señala. Entonces llamó a la propietaria y le propuso pagarle por adelantado 200 euros. Sin embargo, esta le dijo que tenía que ser la mitad de la mensualidad, 450 euros, y se lo hizo.

Aquí comenzó el calvario de Laura, que actualmente se encuentra de baja por depresión y en terapia psicológica. «Le hice el bizum de 450 euros y le mandé mi DNI. Ella me envió el contrato y me hizo sospechar porque ponía que el piso estaba en el Paseo Marítimo, mientras que en el anuncio de Idealista aparecía Santa Catalina. Sin embargo, cómo están cerca no le di mucha importancia».

Al poco tiempo, la supuesta propietaria del piso la llamó y le comunicó que se tenía que cancelar la visita, ya que no podía hacerla. Así como que había hablado con su gestor y le había comentado que no se podían cobrar medias mensualidades, que tenía que ser completa. «Me aseguró que me devolvería el dinero, pero al momento me indicó que la aplicación no le permitía. Yo le propuse que me hiciese una transferencia, me la hizo y me mandó una foto. Sin embargo, le dio a retroceder a la operación y la deshizo; yo ni sabía que eso era posible», confiesa.

Laura volvió a entrar en Idealista y ponía posible estafa en el anuncio. Ese mismo día fue a la Guardia Civil a poner la denuncia, pero le dieron cita para el miércoles, cuando volvió a acudir para interponlera. Los problemas no terminaron aquí. Poco después una mujer contactó con Facebook con ella reclamándole 1.650 euros de un piso que supuestamente le había intentado arrendar. «Habían suplantado mi identidad, utilizando mi DNI para hacerme pasar por la dueña de un piso en Sevilla. A otras personas le hicieron exactamente lo mismo que a mí», denuncia. A raíz de esto, se puso a investigar y descubrió que hay varias víctimas estafadas en todo el país y han creado un grupo.

Esta situación ha agravado la depresión que ya padecía Laura. «Estoy desesperada. No encuentro piso y llevo meses buscando; me aterroriza que me vuelvan a estafar», confiesa. Por ello, ha decidido irse a vivir a una aldea de Valencia. «Tengo dos únicas alternativas: quedarme como okupa en el piso en el que estoy, pero eso nunca lo voy a hacer. La otra opción es irme de Mallorca y eso es lo que haré, con todo el dolor de mi corazón porque dejo aquí a mi hija», explica.

Laura es mallorquina, pero asegura que el elevado precio de la vivienda la ha expulsado. «No puedo pagar 1.500 euros de alquiler si cobro 1.600», argumenta. «Me iré antes de junio y espero poder rehacer allí mi vida. La depresión no se me va a quitar de un día a otro, pero espero que mejore al no tener tanta presión por encontrar un techo en el que vivir», expresa. «Los precios abusivos de los alquileres hacen que mucha gente deba dejar sus trabajos, sus familias, sus vidas... Es insostenible esta situación. En Mallorca estamos sobreviviendo y yo lo que necesito ahora es vivir», concluye.