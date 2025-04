Misa tridentina: La ‘herencia envenenada’ del oratorio de San Juan Bautista en Mallorca

El debate sobre la misa tridentina, en latín y de espaldas al público, que el papa Francisco restringió en julio de 2021, vuelve a la actualidad tras la muerte del pontífice, ante la posibilidad de que un nuevo Papa más conservador facilite su regreso.

Existe en Mallorca una hermosa capilla, la de San Juan Bautista en Son Serra de Marina, en la que la misa tridentina se oficiaba puntualmente cada domingo por el deseo expreso de su antigua propietaria, que condicionó la herencia del oratorio a que sus descendientes celebraran periódicamente por su alma este antiguo rito católico.

¿Se arriesgarían a no hacerlo si estuvieran en su lugar? En el año 2005 el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avaló un cambio de propiedad porque los anteriores herederos no cumplieron con el rito romano. En su sentencia determinó que «incumplieron la carga modal impuesta por la finada M.L.M».

El TSJB ratificó una sentencia anterior de la Audiencia de Palma que había dado la razón a un pariente que había denunciado el incumplimiento de esas condiciones. La dueña original no tenía ni un ápice de duda cuando realizó su último testamento: «Que a mi muerte, el oratorio de San Juan Bautista de mi propiedad en la finca de Son Serra de Marina pase también en propiedad a la hermandad de San Pío X, con el único objetivo de mantener la liturgia tridentina, tan olvidada y que yo tanto amo. Si por alguna razón o por otra esta santa Hermandad no pudiera hacerse cargo pudieran mantener dicha capilla u oratorio, pasará a mi sobrina M.P.M.A».

Lo cierto es que no todo fue según sus planes. La Hermandad de San Pío X renunció al legado y los herederos «incumplieron la carga de oficiar la misa tridentina» según el juez. Este rito romano, fue promulgado por el Papa Pío V a petición del Concilio de Trento el 5 de diciembre de 1570, de ahí su denominación ‘tridentina’. Para oficiar este tipo de misa se precisa una dispensa papal y el Obispado de Mallorca confirma que no hay ninguna dispensa en este momento que permita el antiguo rito en el templo de Son Serra. «Aunque el Papa muera no decaen sus normas hasta que otro Papa las cambie o no. Ahora mismo todo continua igual», dice.

¿Qué diferencia a una misa tridentina de las misas habituales? El libro o misal que se utiliza para el antiguo rito cristiano se basa en el misal de San Pío V aunque el texto fue revisado y modificado en 1962 por el Papa San Juan XXIII. El sacerdote da la espalda a los fieles y realiza el oficio en latín. Solo existe una plegaria eucarística y la oración conocida como «yo pecador» es más extensa y se reza dos veces. La primera vez la reza el sacerdote pidiendo misericordia por el pueblo, y luego el pueblo la reza pidiendo misericordia por el sacerdote. Sólo se puede comulgar en la boca y de rodillas y la misa concluye con la lectura por parte del sacerdote del prólogo del evangelio de San Juan. No es posible la concelebración y las mujeres no pueden acceder al altar, sólo el sacerdote y sus acólitos. No hay por tanto monaguillas,

¿Hasta qué punto un rito cristiano puede condicionar legalmente una herencia en España? Eso el algo que posiblemente se preguntaran los cinco herederos que decidieron no cumplir los deseos de su difunta pariente. Cuando sus familiares les llevaron a juicio alegaron que «no existe ninguna norma especial de Derecho balear que disponga que los legados (en especial los modales) han de ser de posible cumplimiento y que esta norma está expresamente prevista en el artículo 798 del Código Civil». El citado artículo dice textualmente: «Cuando, sin culpa o hecho propio del heredero o legatario, no pueda tener efecto la institución o el legado de que trata el artículo precedente en los mismos términos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros, los más análogos y conformes a su voluntad.

El TSJB no solo rechazó el argumento de los hermanos, sino que dio una respuesta categórica: Las pretensiones impugnadas han de enjuiciarse según vienen configuradas por la parte que las entabla, como acaso, se deberían haber formulado». «La compilación del Derecho Civil Balear solo se refiere a la carga modal en el párrafo tercero del artículo 16, para disponer que el incumplimiento del modo impuesto a la institución de heredero nunca puede dar lugar a la resolución de esta. La norma constituye una manifestación más del principio sucesorio de la perdurabilidad de la condición de heredero, que expresa el clásico aforismo semel heres semper heres (una vez heredero para siempre heredero)».

¿Qué ocurrió con la restricción de la misa tridentina por parte del Papa Francisco? Poco o nada ha trascendido sobre lo que acontece tras las puertas del oratorio de Son Serra en Mallorca, aunque fuentes del Obispado confirman que no existe actualmente ninguna dispensa para oficiar misa tridentina en este enclave. La propia sentencia del TSJB de 2015 hablaba de la «imposibilidad sobrevenida» de dar cumplimiento al legado.

«Si la institución o el legado no puede tener efecto en los mismos términos que haya ordenado el testador, deberá cumplirse en otros, los más análogos y conformes a su voluntad», dijo. En aquél momento el tribunal consideró que «parece razonable pensar que la testadora no lo habría instituido de creer que su propósito era irrealizable».

La última vez que Ultima Hora accedió al interior del templo fue en junio de 2022 con motivo del centenario del oratorio de San Juan Bautista. Al acto conmemorativo, además de la familia Sampol Massanet, propietaria en aquél momento, asistió un centenar de invitados, entre ellos la entonces presidenta del Consell de Mallorca Maria Salom. Jaume Mercant, por aquél entonces vicario de Sóller, ofició la misa cantada en latín y de espaldas al público. Al concluir la ceremonia se descubrió una placa conmemorativa que recuerda el origen de la capilla.

Bendecida en el año 1912, tiene inspiración neorrománica. En los años 30 fue declarara vicaria in capite bajo la advocación del Corazón de Jesús. Dependía de la parroquia de Santa Margalida y celebró culto hasta 1969, según los archivos municipales.