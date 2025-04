Los usuarios de Es Refugi: «No sabemos qué van a hacer con nosotros»

El cierre inminente del centro de acogida Es Refugi pondrá en jaque la vida de 18 usuarios que actualmente residen ahí. Todos son hombres, tienen entre 18 y 67 años, no consumen ninguna sustancia, trabajan o estudian en su mayoría, están en situación de sinhogarismo y no tienen ninguna dependencia física.

«No sabemos qué va a ser con nosotros y no tenemos a dónde ir», explica Ayoub Lasri. Tiene 31 años, es marroquí y lleva casi un año viviendo en este albergue. Cuando llegó a Mallorca trabajaba en negro, pero le dejaron de pagar y no pudo hacer frente al alquiler. Se quedó en la calle. Acaba de conseguir el permiso de trabajo para darse de alta en la Seguridad Social. Ha hecho cursos de mantenimiento y era electricista en Marruecos. Ahora planea encontrar un empleo a toda costa para poder mantenerse.

«Nos cayó de sorpresa. La situación es súper difícil. Estoy muy nervioso porque no tengo cómo mantenerme», dice Junior Correa sobre el cierre, previsto para el próximo 30 de abril. Tiene 28 años, es venezolano, no estudia ni trabaja en estos momentos y lleva un año en Es Refugi.

«No tenía cómo pagar arriendo, no conseguía trabajo, no tenía ni para comer. Me falta de todo», recuerda. Tiene dos operaciones en una mano tras lesionarse trabajando en la obra: «Sin papeles tengo que acudir a un trabajo pesado y con la mano así no puedo», lamenta. En su país era policía nacional.

Elyorbek Akhmedou es de Uzbekistán, tiene 33 años y vive en el centro de acogida desde hace dos. Está cursando un programa de formación en herrería. «Me parece muy mal que cierre Es Refugi. Llevamos mucho tiempo juntos, somos más que una familia», señala. Como el resto, Elyorbek se ha buscado la vida desde que puso un pie en España: «He trabajado montando atracciones de ferias, pintando edificios, como jardinero», enumera. En su país, era boxeador profesional, tenía una carrera universitaria como entrenador deportivo y trabajaba de dependiente en la tienda de su padre.

Mohamed Reda es el más joven de los residentes de Es Refugi. Acaba de cumplir 18 años y lleva cuatro meses viviendo en este centro de acogida. Llegó a España desde Marruecos siendo menor de edad, hace un año. Vino a la Isla porque un familiar suyo vive aquí, pero la emergencia habitacional ha hecho que no puedan vivir juntos. Actualmente trabaja como limpiador en un supermercado.

Asegura que le parece «muy mal» que cierre el centro de acogida y confiesa que a partir de la semana que viene no tiene a dónde ir. Como el resto está intranquilo y quiere un sitio donde dormir.

A la espera de formalizar la venta del inmueble, la Asociación Es Refugi, dueña del albergue, quiere invertir el dinero de la compra a modo de mecenazgo en otros proyectos, aún sin especificar.