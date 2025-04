El Consell aprobará la construcción en rústico de cuatro parques fotovoltaicos

La construcción de parques fotovoltaicos en suelo rústico de Mallorca no cesa y este viernes la Comissió Insular d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Consell prevé validar otros cuatro proyectos en Llucmajor, Felanitx, Sant Llorenç des Cardassar y Marratxí. En cambio, se rechazará otro ideado en la finca de es Domingos Vells, entre Cala Murada y Cales de Mallorca, en Manacor.

Las cuatro futuras infraestructuras se proyectan en terrenos rústicos que no están incluidos en la zonificación que el Consell ha aprobado inicialmente, pero que todavía no está en vigor. Se trata de una reserva de 16.638 hectáreas en las que se deberán de ubicar de forma prioritaria los parques con una superficie de hasta cuatro hectáreas. Desde el Departament de Territori recuerdan que los expedientes de este viernes se tramitan desde hace tiempo y que no disponen de instrumentos jurídicos para establecer una moratoria sobre estos proyectos.

De ahí que hasta que no entre en vigor la zonificación se tramitarán parques fuera de esta regulación que tratará de reducir su impacto habiendo elegido terrenos con algo menos de valor agrario y ambiental. El parque que se hará en s’Elet (Llucmajor) sí que formó parte de la zonificación que el Pacte no llegó a sacar adelante, pero en la nueva modificación ya en curso no está incluido. Corresponde a las casi 10.000 hectáreas que se han eliminado respecto de la propuesta inicial por este motivo o porque los propietarios reciben subvención de la Política Agrícola Común de la Unión Europea.

El parque proyectado en Marratxí se ubicará en la finca de Son Daviu Nou, junto a la urbanización es Garrovers. El de Sant Llorenç, frente a la antigua estación de tren; y el de Felanitx, en un terreno conocido como Can Bordoy.

Concentración en Palma

La zonificación para priorizar dónde construir parques fotovoltaicos en rústico reserva una gran cantidad de terreno en el área metropolitana de Palma, especialmente en Llucmajor, donde hay una enorme concentración de parcelas prioritarias que se dedicarán para este fin.

Una parte importante del Pla de Sant Jordi y Marratxí también cuentan con una extensión importante para habilitarlos y lo mismo ocurre con las poblaciones del Raiguer por las que pasa el tren de Inca. Felanitx, Manacor y Sineu son otros núcleos urbanos rodeados por estas zonas de desarrollo prioritario previstas en el plan territorial.