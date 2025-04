La oposición duda de la voluntad real del Consell de reducir plazas turísticas

PSIB y Més per Mallorca dudan de la voluntad real del Consell de Mallorca de reducir el techo de plazas turísticas y ven muy alejado el posible acuerdo para su aprobación en un pleno, tal y como planteó este miércoles el conseller de turisme, Marcial Rodríguez.

La portavoz socialista en el Consell, Catalina Cladera, califica de «broma pesada de mal gusto» el anuncio de Marcial Rodriguez de que el Consell rebajará el número de plazas turísticas en Mallorca: «Es evidente la voluntad de engañar y no hacer nada. Aquí no solo hay hay inacción, sino también mala fe»

Cladera asegura que las declaraciones efectuadas por Rodríguez el pasado miércoles «son las mismas que hicieron en rueda de prensa Galmés y él mismo el pasado 10 de mayo de 2024, hace ya casi un año, anunciando la misma rebaja de 430.000 a 412.000 plazas, que ya entonces ya era falsa».

Según la portavoz socialista, la reducción anunciada de 18.000 plazas no era tal porque estas plazas son las que permanecía disponibles en el Consorcio Bolsa de Alojamientos Turísticos, que estaba congelada por la moratoria desde finales de la pasada legislatura: « nuestra propuesta como Pacte de Progrés en marzo de 2023 ya era eliminarla a través de una modificación del Plan de Intervención de Ámbitos Turísticos (PIAT). En todo este tiempo el Consell de Mallorca no sólo no ha hecho nada por ejecutar la rebaja sino todo lo contrario".

Cladera denuncia que el Decreto de contención turística del Govern: «Reabre las bolsas y permite renovar las licencias que ahora les caducaban a los plurifamiliares para poder seguir haciendo alquiler vacacional, lo que incrementa en 96.000 plazas las que podrían seguir con la normativa marcada por el Pacte. Un decreto que, además, pasa por encima de las competencias del Consell, que se limita a callar y otorgar».

La ex presidenta del Consell de Mallorca durante la pasada legislatura califica de «esperpéntica» la política turística de su sucesor en el cargo: «es una política que camina directa hacia el colapso, mientras se hacen anuncios falsos de contención como coartada que ya nadie puede creerse».

Por su parte, el portavoz de Més per Mallorca, Jaume Alzamora considera que el nuevo decreto de contención turística impulsado por el Govern, con el beneplácito de Vox, podría reactivar la expansión del alojamiento turístico en Mallorca: «Si no se recorta de verdad el techo de plazas, volveremos a los tiempos del ‘todo vale’», afirmó

Con esta premisa, Més per Mallorca ha registrado una moción que se debatirá en el próximo pleno del Consell. Su propuesta es clara: restar del nuevo techo todas las plazas otorgadas en régimen excepcional, aquellas que, según la «ley Barceló» de 2017, debían haber desaparecido. Estas plazas no solo no se extinguieron, sino que ahora podrían volver al mercado. La cifra, advierte, no es menor: «más de 100.000».

Además, el dirigente ecosoberanista plantea recuperar otro punto olvidado de aquella normativa: el mecanismo de intercambio de plazas, que obligaba a eliminar una de cada dos en las operaciones de compraventa. «El PP no solo ha decidido no afrontar el problema de la masificación, sino que ha desmontado las leyes que abrían el camino hacia un decrecimiento necesario», sostiene.

Alzamora carga también contra lo que califica de «anuncios vacíos» por parte del equipo de gobierno insular. «Llevamos un año escuchando promesas de reducción del techo de plazas, pero no se ha movido un papel», afirma. «Lo dijeron en mayo de 2024, lo repiten ahora, justo cuando arranca otra temporada turística, pero no hay ni acuerdos ni medidas. Sólo titulares».

De hecho, el portavoz de MÉS pone el foco en cómo, entre el primer y segundo anuncio, las intenciones del Consell han ido menguando. «Ahora lo supeditan a un estudio de carga y fijan el techo en las plazas operativas. No hay ningún propósito real de decrecimiento», insiste.

Las cifras previstas para este verano son tan espectaculares como preocupantes, según Alzamora. El aeropuerto de Son Sant Joan operará 33 millones de asientos durante la temporada alta, un 5% más que el año pasado. Palma lidera el crecimiento aéreo en Balears, en un entorno donde las aerolíneas han programado cerca de 250 millones de plazas a nivel general, con un incremento cercano al 6%.

Alzamora denuncia en que en un contexto en el que el turismo no deja de crecer, el Consell de Mallorca «ha triplicado su gasto en promoción turística con una operación de maquillaje financiero aprobada por el patronato de la Fundació Mallorca Turisme». Según el dirigente ecosoberanista, aunque el presupuesto general rebaja la partida específica de promoción, incorpora 7,85 millones de euros del Impuesto de Turismo Sostenible precisamente para ese fin.

«Nuestra moción para el próximo pleno es una oportunidad para que el PP demuestre si su cambio de discurso es algo más que una estrategia para calmar ánimos», concluye Alzamora.