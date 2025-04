El funeral del Papa dispara el precio de los vuelos directos de Palma a Roma

El funeral del papa Francisco, que se celebrará este próximo sábado en el Vaticano, ha disparado el precio de los vuelos directos de Palma a Roma. El presidente de la asociación de agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, precisa que el billete de avión para el viernes ha pasado de costar 20-25 euros a 313 euros.

En el caso de la vuelta, Fiol explica que las plazas para el domingo 27 de abril ya están prácticamente todas vendidas, por lo que se han encarecido los pasajes de los vuelos directos Roma-Palma del lunes, martes y miércoles de la próxima semana. En este punto, precisa que los vuelos indirectos no son viables, ya que su coste es aún más elevado.

En el caso de los hoteles en Roma, explica que el encarecimiento oscila entre el 40 %- 50 %. En este punto, argumenta que la planta hotelera de la capital italiana es muy elevada, por lo que hay capacidad suficiente para poder acoger a todos los fieles del mundo que deseen ir a despedir al Santo Padre. «En estos momentos aún se pueden encontrar hoteles por 200 euros la noche», señala. Además, prevé que incluso estas tarifas puedan bajar en los próximos días si la demanda no es tan elevada como se espera.

No hay demanda para el ir funeral del Papa

Pese al incremento de precios de vuelos y hoteles, el presidente de la asociación de agencias de viajes de las Islas expone que en Baleares no hay demanda para ir al funeral del Pontífice. «Los motivos son varios», declara. Uno de ellos es que este año se celebra el Jubileo a la Esperanza y ya hay muchos malloquines que tienen reservados sus viajes a Roma y no pueden permitirse ir otra vez, en este caso para el funeral. Además, señala que hay muchas personas que ya han comenzado a trabajar en la temporada turística, por lo que no pueden cogerse vacaciones para ir a Roma este fin de semana.

Fiol asegura que el aumento de precios no es un problema, ya que las personas que quieren realizar este tipo de viajes y tienen disponibilidad para hacerlo no se fijan en el coste. «Se trata de un acontecimiento histórico, que probablemente sólo van a vivir una vez en la vida, por lo que el dinero no es un inconveniente», concluye.