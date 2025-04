Un experto explica las novedades del Imserso: «Habrá más calidad»

La nueva liciración de los viajes del Imserso ya está en marcha y Ultima Hora ha contactado con un experto en la materia para que explique las principales novedades. El presidente de la asociación de las agencias de viajes Aviba, Pedro Fiol, destaca que una de las más importantes es que habrá viajes por 50 euros para las personas que cumplan una serie de requisitos.

En este sentido, explica que como máximo se deben cobrar 564,70 euros mensuales en 14 pagas, es decir, la pensión no contributiva mínima. Además, precisa que se han habilitado 7.477 plazas a este precio, de las 879.213 . «Espero que las repartan de forma proporcional a los viajeros del Imserso en caca comunidad autónoma y que a Baleares le den las que le corresponde», declara.

Otra de las novedades es que en determinados viajes se podrán llevar mascotas. «Me parece una iniciativa muy positiva, ya que hay muchas personas que no iban de viaje porque no querían o no podían dejar a sus mascotas», matiza. No obstante, señala que los animales de compañía únicamente se podrán llevar en los paquetes de viajes costeros, ya que en los culturales puede haber más complicaciones.

Fiol también resalta que el Imserso se ha propuesto mejorar la calidad de los viajes, por lo que todos los hoteles serán como mínimo de tres estrellas. Además, se harán auditorías de calidad. «Algunos de nuestros clientes se quejaban porque la calidad d elos paquetes no era óptima. Esperemos que a partir de ahora sí que lo sean», expresa.

El suplemento de 100 euros para los viajes en temporada alta es otra de las novedades de esta nueva licitación de los viajes del Imserso. El presidente de Aviba detalla que en la Península y Baleares se entiende por temporada alta los viajes que se desarrollan en los meses de marzo, abril y mayo; mientras que en las Islas Canarias es en diciembre, enero y febrero.

Preguntado por cuándo se podrán solicitar las plazas, responde que la previsión es que sea en otoño. No obstante, ha puntualizado que está condicionado a que no se presenten alegaciones a los pliegos de licitación que impidan que se liciten cuando corresponde. Además, Fiol señala que próximamente recibirán una carta de verificación de datos y en el caso de que haya alguno incorrecto es muy importante que lo corrijan.