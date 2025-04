Prohens defiende destinar fondos de la ecotasa a estabilizar a fijos discontinuos

La presidenta del Govern, Marga Prohens, afirma que destinar dinero de la ecotasa a dar incentivos para que los trabajadores fijos discontinuos sean indefinidos permitirá dar más seguridad, más estabilidad y una mejor situación económica durante todo el año. «Es el modelo que veníamos buscando desde hace tiempo», dice. El decreto de turismo recién aprobado modifica el impuesto turístico para que una parte del dinero de la ecotasa se destine a la transformación del modelo de contratación de los trabajadores. Prohens defiende que es una buena iniciativa ya que redundará en beneficio de los trabajadores.

El PI había criticado que el Govern desvirtúe este impuesto al destinarlo a objetivos que no guardan relación con medidas ambientales. Opina que la ecotasa ha dejado de ser una herramienta para proteger el territorio y compensar el impacto del turismo, y se está convirtiendo en una herramienta para cubrir la falta de financiación. «Los impuestos finalistas como éste no pueden servir para tapar agujeros estructurales del sistema», afirmó el PI en un comunicado.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, también ha hablado de las cifras turísticas de esta Semana Santa y ha admitido que pueden haberse dado episodios de congestión en algunos lugares. «Evidentemente, puede ser que haya habido situaciones concretas en puntos determinados de la Isla», señaló. Ha precisado que la Semana Santa ha sido «muy buena» y considera que se mantiene el comportamiento del año pasado, en el que cada vez se avanza más la temporada turística, una cuestión que calificó de «buena noticia».

Ha recordado que los crecimientos de julio y agosto en 2024 fueron «mínimos» mientras que el mayor aumento se dio en los meses de abril y mayo, así como septiembre y octubre «Este alargamiento de temporada y no crecer y no incrementar la presión turística, o no incrementar mucho más esta presión en julio y agosto, es la línea en la que trabaja el Govern desde el primer momento», ha añadido.