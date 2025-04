Tristeza entre los párrocos de Mallorca por la muerte del Papa: «Francisco tuvo los pies en el suelo»

Las parroquias de Mallorca acogieron este lunes la noticia de la muerte del papa Francisco con sorpresa y con una gran tristeza. Los sacerdotes consultados por Ultima Hora coinciden, mayoritariamente, en destacar que era una persona muy cercana, de una gran humanidad, que tuvo los pies en el suelo y que deja un gran legado. También hubo algunos que invitaron a hacer una reflexión sobre su magisterio.

El rector Antoni Dols, de l’Esglèsia de Santa Eulàlia de Palma, destaca que «estuve con él junto con un grupo de seminaristas de Mallorca este mes de febrero y descubrí a una persona muy cercana y afectuosa en el contacto personal». Dols lo valoró como «un buen Papa que ha querido vivir muy a fondo el Concilio Vaticano II».

Por su parte, el antiguo rector de la Església de la Santa Creu, Josep Santacruz, asegura que la noticia le pilló por sorpresa y que lo primero que hizo fue «rogar por él y para que guíe a la Iglesía en la elección del nuevo Papa». El rector considera que ha sido un «Papa con los pies en el suelo» a la vez que asegura que «ha trabajado y ha mostrado su apoyo en los problemas de la humanidad con mucha sensibilidad».

El rector de la iglesia de Nuestra Señora del Socorro, Jesús Miguel Benítez, se declara consternado ante la noticia ya que «no lo esperábamos». «Ha sido un Papa muy cercano que desmontó todo el oropel adquirido durante siglos». Asegura también que «ha sido muy próximo al pueblo y ha espabilado a la Iglesia para que estemos atentos y descubramos la necesidad de evangelización en otros ámbitos».

Jaume Santandreu.

Por su parte, el ex cura y activista manacorí Jaume Santandreu califica al papa Francisco como una persona y un cristiano «extraordinario» aunque lamenta que «no le han dejado hacer ni una cuarta parte de lo quería». Santandreu matiza que «ha abierto una fruta de la que queda muchísimo por pelar, ha dejado su obra sin acabar y habrá que ver que si el que viene querrá acabar de cumplir su misión».

El rector de Manacor, mossèn Antoni Amorós, también lamenta la muerte del Pontífice. «Aunque evidentemente no tenía un trato directo con él, es una pérdida que nos entristece a todos». Amorós lo califica como un Papa que ha cambiado el lenguaje de la iglesia, «uno de los mandatos que le habían encomendado los Cardenales y que ha cumplido con creces al ser un muy buen comunicador». El rector considera que ahora el próximo Papa tiene pendiente la misión de «descentralizarse de Roma».

Antoni Amorós, rector de Manacor.

Carles Seguí Pou, rector de la Unitat Pastoral de la Mare de Déu (Inca, Lloseta, Biniamar, Mancor, Selva y Caimari), afirma que «para mí ha sido una sorpresa, me he enterado de la noticia en mitad del ‘pancaritat’ de nuestros pueblos. He podido sentir cómo el pueblo cristiano le ama, sobre todo por que ha sido el Papa de la Iglesia en salida y de la apertura al diálogo con los alejados. Me quedo con la insistencia que él ha hecho: Dios nos ama a todos, todos, todos».

Su magisterio en Mallorca

Por su parte, Joan Pons, rector de Santa Maria, Alaró y Orient, es contundente en sus declaraciones e invita a hacer una reflexión. «Todos nos llenamos la boca de la originalidad del pontificado de Francisco, su opción preferencialmente por los pobres, ser pastores con olor a oveja, la necesidad de limpiar la iglesia,... pero mi pregunta es, ¿qué eco ha tenido su magisterio aplicado a Mallorca? ¿se ha notado a nivel de obispado, parroquias, congregaciones religiosas,...? Queda por hacer una buena reflexión».

El rector de las iglesias de Son Servera, Sant Llorenç y Son Carrió, Jaume Mercant Simó, en su valoración subraya: «Como contrapunto diré que la figura de un Papa tiene su importancia, sin embargo, ésta debe ser relativa». En este sentido, Mercant apuntó a que «la iglesia es de Cristo, no de ningún Papa. Los cristianos no debemos centrarnos en nadie terrenal, no debemos perder nunca la mirada». Mercant valora la muerte del papa Francisco como «la de cualquier otra persona del mundo».

Miquel Àngel Frontera, rector de Llucmajor, asegura que el papa Francisco ha vivido su pontificado «en un momento difícil» pero que, a pesar de ello, «ha hecho un buen trabajo que, si algunos no han sabido valorar ahora, lo valorarán con el tiempo». Aunque la noticia de su muerte ha sido, en parte, inesperada, Frontera reconoce que «con su edad y su enfermedad era de esperar que no podría durar mucho tiempo más». En las redes también se sucedieron ayer las condolencias por la muerte del Santo Padre. Entre otras la de Xiskya Valladares, una religiosa nicaragüense, de la congregación Pureza de María, que en su cuenta de X colgó una imagen suya junto al Papa con una declaración. «Un día muy muy triste para mí y para todos los que amábamos al papa Francisco. Pero ahora lo tenemos en el Cielo intercediendo por nosotros. Descansa en el abrazo del Padre».