La Aemet avanza el tiempo en Mallorca para los próximos días

El tiempo estable se resiste a instalarse, especialmente en algunas comunidades autónomas de España, por lo que hay mucha expectación por saber qué tiempo nos espera en Mallorca durante estos próximos días. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado que este domingo, 20 de abril, ha entrado una nueva borrasca por el noroeste peninsular que ha puesto en alerta a varias zonas del territorio español.

¿Será Mallorca una de ellas? La respuesta es que no, aunque no puede descartar que se produzca alguna lluvia débil. La delegación territorial de la Aemet en Baleares ha informado que este 20 de abril, que se celebra el Domingo de Resurreción, se espera predominio de cielos poco nubosos. No obstante, de cara a la tarde habrá intervalos nubosos y no se descarta de alguna precipitación débil. Las temperaturas diurnas irán en descenso, por lo que las máximas no superarán los 18º-21º; las mínimas se alcanzarán al final del día. El viento soplará entre flojo y moderado del oeste y suroeste.

Hoy en #IllesBalears: por la tarde intervalos nubosos y no se descarta de alguna precipitación débil. Viento flojo a moderado de oeste y suroeste. Temp. máximas de 18 a 21 °C.https://t.co/c9dazv1DFJ pic.twitter.com/Sr7WNNIUyL — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) April 20, 2025

El 21 de abril, festivo en Mallorca por ser Lunes de Pascua, la predicción meteorológica anuncia cielos poco nubosos con alguna nube de evolución diurna e intervalos de nubes altas a partir de la tarde. Las temperaturas mínimas bajarán respecto a la madrugada anterior, mientras que las máximas sufrirán pocos cambios. Por su parte, el viento soplará flojo del norte girando por la tarde a suroeste y brisas costeras.

La predicción de la Aemet para el martes, 22 de abril, indica cielos nubosos con precipitaciones dispersas. Las temperaturas nocturnas irán en ligero ascenso, mientras que las diurnas experimentarán pocas variaciones. El viento soplará flojo de componente oeste.

Tiempo para los próximos días: · #Sábado probabilidad de alguna precipitación ocasional y dispersa por la tarde.

· #Domingo no se descarta alguna precipitación aislada y ocasional en el norte del archipiélago.

· #Martes alta probabilidad de chubascos y quizás alguna tormenta. pic.twitter.com/lrGF8lXidQ — AEMET_Baleares (@AEMET_Baleares) April 18, 2025

El miércoles, que se celebra Sant Jordi, se esperan cielos poco nubosos o despejados. No obstante, en la mitad este de Mallorca habrá intervalos nubosos con probabilidad de alguna precipitación ocasional tendiendo durante la tarde a poco nuboso. También se prevén brumas y algún banco de niebla matinal. Las temperaturas serán parecidas o bajarán ligeramente. Por su parte, el viento soplará flojo variable tendiendo por la tarde a componente oeste y brisas costeras.