El Área de Personas Mayores de la Cruz Roja ofrece un servicio domiciliario para ayudar a ancianos con problemas de movilidad a bajar y subir las escaleras de sus fincas. Lo hace con una silla adaptada y en lo que va de año ha asistido a 17 personas, 16 mujeres y un hombre.

Casi todas usan el recurso semanalmente, pues hay un horario fijo de 09.00 a 13.00 horas los miércoles y de 16.00 a 20.00 horas los lunes. Aunque algunas lo usan puntualmente para acudir al médico o hacer alguna gestión importante. Sin la Cruz Roja no podrían abandonar su domicilio nunca: «Vemos gente que lleva hasta diez años sin salir a la calle», asegura Danilo D’Urso, técnico de la entidad.

Lleva dos años realizando este acompañamiento junto a voluntarios: «Atendemos a personas que viven en el casco antiguo o en fincas viejas, que no están concebidas para gente con movilidad reducida. Cuando compraron la casas eran jóvenes y ahora se ven en un cuarto o un quinto piso sin ascensor. Se quedan completamente aisladas», señala.

Danilo D'Urso, Dayana Mihaylova y Bayron Chila, junto al coche adaptado. P.BOTA

Juana Fuster tiene 91 años. Vive en la avenida de Gabriel Alomar, en un primero. Va en silla de ruedas y su finca no tiene ascensor. «Cuando empecé a trabajar con ella, no salía porque estaba operada de la cadera. La sacaba al balcón, hasta que acabé contactando con la Cruz Roja porque llevaba mucho sin salir (cinco años)», explica Rosa Farfan, que cuida como interna a Juana desde hace dos años.

«Al principio me daba miedo bajar pero ya me he acostumbrado, me tratan con mucho cariño», dice Juana. La primera vez que la bajaron en la silla, hace ya más de un año, se fue a la Iglesia de Santa Rita. Cuando sale le gusta ir a parroquias. El día que acudimos a su casa para hacer el reportaje se fue a la Iglesia de Sant Miquel con Rosa.

«No hacemos el servicio si no hay presente un familiar o cuidador de la persona», apunta Dayana Mihaylova, coordinadora del Área de Personas Mayores de Cruz Roja. Para poder prestarlo, se requiere de una silla sube-escaleras, un vehículo adaptado para transportar el sistema, o al usuario si fuera necesario, y al menos dos profesionales: un técnico y un voluntario.

La silla adaptada cuenta con un motor que mueve unas orugas y permiten que la silla se deslice entre los escalones de manera ascendente y descendente.

«Nos gustaría atender a muchas más personas, porque estamos seguros de que hay más necesidad; de hecho, tenemos identificadas a más personas, pero no podemos hacer el servicio por falta de disponibilidad horaria del técnico», lamenta Mihaylova.

Danilo y Bayron, en la casa de Juana. P.BOTA

También se rechazan servicios por imposibilidad física. Antes de hacer el acompañamiento, la Cruz Roja visita el domicilio para inspeccionar si la silla cabe por la escalera y puede girar bien.

«No podemos poner la silla en una escalera que esté rota o tenga huecos. Además, por seguridad la persona no puede pesar más de 90 kilos», dice D’Urso.

Hasta ahora disponían de una única silla, pero recientemente han adquirido una segunda de dimensiones reducidas para que quepa en más espacios. «Tenemos la esperanza de poder usarlas simultáneamente, pero nos hacen falta más voluntarios», asegura Mihaylova.

En total, tienen unas seis personas voluntarias, Bayron Chila es una de ellas. Es auxiliar de enfermería y lleva como voluntario en Cruz Roja cinco años. «Ser voluntario es ponerse cada día en el lugar de las personas a las que ayudas. A mí me llena mucho, estoy muy agradecido», dice Bayron.

«Se acaba formando un vínculo de amistad y respeto con ellos, porque aunque sea diez minutos, les alegramos el día», añade D’Urso.