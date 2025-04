La Cofradía del Santo Sudario: espiritualidad y justicia social

‘Espiritualidad y justicia social’, esta es la máxima de la Cofradía del Santo Sudario, La Sábana Santa, de Sóller; una hermandad fundada en 1999 por el doctor Juan Antonio Darder, que además de participar en las procesiones del pueblo lleva a cabo una gran labor social.

Y es que cada jueves, Darder y un grupo de voluntarios reparten alimentos a las familias en situación de vulnerabilidad, su mayoría residentes en Sóller. «A veces viene gente de fuera, pero la mayoría son personas del pueblo y migrantes», explica Darder.

Reparten productos alimenticios, de higiene personal y, en menor medida, ropa. Desde hace 16 años realizan esta acción social de manera permanente y sin ayuda de ninguna subvención. Para poder sufragar los gastos realizan rifas, bunyolades, y otras actividades con los vecinos.

Muchos de los productos que se donan se guardan en una almacén antes de ir al local donde se reparte.

«Todos los jueves voy al Banco de Alimentos con unos cuantos voluntarios, nos dan los productos y los llevamos a Sóller. Algunos los llevamos al local que tenemos para hacer el reparto y otros se van a un almacén», dice. Aunque la mayoría sale del Banco de Alimentos de Mallorca, también reciben donativos de empresas particulares y de «personas de buen corazón».

Darder es muy meticuloso, cada una de las familias beneficiarias que acuden al local están registradas en una ficha en la que están sus datos personales y su situación económica: «Cada vez que vienen a buscar alimentos, anotamos todo lo que se llevan para tener un control de lo que se distribuye».

Sus puertas están abiertas para todo el mundo: «Al ser un pueblo, nos conocemos todos, si alguien nos habla de alguna familia que necesita ayuda siempre intentamos atenderla y les animamos a que vengan los jueves».

Esta no es la única buen acción de la cofradía, pues en 2010 enviaron dos ambulancias: una a Haití y otra a República Dominicana. «Mi idea era mandarlas a países desfavorecidos y coincidió que en Haití acababa de haber un terremoto», apunta.

El año pasado, la hermandad repartió un total de 16.500 kilos de alimentos y ayudó a 98 familias vulnerables. En 2020, año de inicio de la pandemia, llegaron a repartir 30.000 kilos a 228 familias: «Es curioso, porque ese año la Nochebuena y la Nochevieja cayeron en jueves y a la gente le llamó la atención que estuviéramos repartiendo hasta la primera hora de la noche».

Al preguntarle sobre lo gratificante de este proyecto, lo tiene claro: «A veces hay cosas que valen más que el dinero. Una vez vino una chica joven, de 18 años, colombiana, que estudiaba. Le pregunté qué quería ser de mayor y me contesto: quiero ser como tú, una buena persona. Me emocionó mucho».

Imagen del local, situado en Sóller, donde se hace la entrega de comida.

«A lo mejor ayudas a una familia musulmana y luego vuelven y te traen un plato de cuscús. Hay mucha gratitud, pero si no la hubiera seguiría haciendo lo que hago. No espero una recompensa», asegura. «Voy a seguir hasta que el cuerpo aguante. Mientras las circunstancias de poder recibir se den seguiremos. Me gustaría que continuara después de mí, aunque es difícil».

Semana Santa

Formada por 40 cofrades, la entidad procesiona el Jueves y Viernes Santo con los colores negro y amarillo gualda. Además, durante el año organiza actos, como una conferencia anual cada 2 de noviembre sobre la inmortalidad del alma.