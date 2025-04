La Semana Santa confirma las previsiones turísticas y anticipa otro año de récord

Ni siquiera un cielo inestable va a enturbiar una Semana Santa que está confirmando las expectativas del sector turístico. Especialmente en zonas como Platja de Palma, donde las cifras son prácticamente de temporada alta. En comparación con las fiestas del año pasado, que contaban con el hándicap de caer en marzo, los vuelos nacionales e internacionales hacia las Islas han crecido casi un 32 %.

El buen funcionamiento del turismo está haciendo buenos los pronósticos que apuntaban a un inmejorable arranque de la temporada. La conectividad aérea y la planta hotelera abierta presagiaban unas fiestas con más llegadas y actividad que en años anteriores, el termómetro más fiable para anticipar lo que va a significar este año en materia turística: otra temporada de cifras de récord. Así, de los 7.720 vuelos entre el 22 de marzo y el 1 de abril de 2024, se habrá pasado a 11.240 entre el 11 de y el 21 de abril de 2025, según datos de AENA. Los incrementos han sido más pronunciados en el caso de las conexiones internacionales con Palma y con Ibiza, isla que ha experimentado una subida de en torno al 60 %. El crecimiento con respecto a abril del año pasado también ronda el 30 %, según la consultora turística Mabrian.

El sector de la restauración y del ocio han mostrado un moderado optimismo con respecto a estas vacaciones de Semana Santa, prefiriendo ser cautelosos ante la bajada del consumo en la oferta complementaria y ante las posibilidades de que haga mal tiempo durante determinados momento o días de estas vacaciones.

«A partir de ya mismo entramos de lleno en la temporada alta». Así de tajante se muestra el presidente de la Asociación Hotelera de Platja de Palma, Pedro Marín, quien asevera que un calendario como el de este año «es muy positivo» para los intereses turísticos. «Tanto que podríamos pedir que las vacaciones quedarán fijas en abril», bromea. «Tenemos unos precios más altos al ser este mes y un 94 % de la planta hotelera abierta, con una previsión de ocupación del 80 %. Eso son cifras de temporada alta», sentencia.

Los principales mercados de Baleares están mostrando un muy buen comportamiento. Los alemanes, como siempre, comandan las llegadas en volumen exhibiendo además un incremento anual del 12 % en plazas aéreas, idéntico al de los visitantes de Reino Unido. Si comparamos ambos periodos de Semana Santa no hay color: aumentos del 48 % y del 118 %, respectivamente. También registran subidas destacadas los turistas de Francia, Italia, Países Bajos, Irlanda y Suecia.

El gran coco que el sector temía para estas fiestas, la meteorología adversa, no está teniendo apenas influencia. «Ni la va a tener», afirma Marín. «Sí afecta si hay un día de lluvia, pero no tanto: el turista que viene ahora no es de sol y playa. Busca más turismo gastronómico y cultural». En ese sentido, asegura categórico, el mal tiempo «no es un factor decisivo para las reservas».

Los turistas aprovechan el buen tiempo de este viernes para pasear por la Platja de Palma.

Efecto valle

Exactamente un 92 % de los hoteles asociados a la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) están abiertos, dos puntos porcentuales más que el año pasado. La ocupación se mantiene en un 70 % salvo en zonas con unas mayor oferta en términos de deporte, cultura o sector MICE: Palma y Platja de Palma, Sóller, Peguera, Alcúdia, Capdepera... Todos ellos se están moviendo en torno a un 80 % de ocupación.

Con todo, la patronal advierte de que el sector no se salvará del inevitable efecto valle tras la Semana Santa, por suave que este vaya a ser este año. Por otro lado, quien no se muestra tan optimista de cara al funcionamiento de la Semana Santa es el alquiler vacacional. La ocupación estimada para estas fiestas es del 60 %, cinco puntos por debajo del año pasado, según la patronal balear Habtur.

Un descenso llamativo -sobre todo teniendo en cuenta la ventaja conferida por el calendario este año-, pero en línea con la caída registrada por el sector en 2024. Los turistas alojados en casas de alquiler vacacional, fueran plurifamiliares o unifamiliares, descendieron casi un 20 %, en contraste con el sector hotelero, que en ese sentido creció algo más de un 11 %.

Imagen de archivo de una persona que observa los carteles expuestos en una agencia de viajes, en Palma.

Los residentes no viajan

El incremento de los flujos de llegadas a las Islas contrasta con la baja demanda de sus residentes para viajar en estas vacaciones de Semana Santa. El retraso de las fiestas en el calendario favorecerá las llegadas internacionales, pero ejerce el efecto inverso para la demanda interna. «Las previsiones para los residentes son realmente bastante discretas», señala el presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Balears (AVIBA), Pedro Fiol. «No ha habido mucha demanda para viajar por parte de los mallorquines y resto de baleares, a pesar de que ha aumentado mucho la conectividad con el cambio de mes». La proximidad del verano hace que gran parte de los trabajadores estén entrando ya de lleno en su periodo laboral, explica Fiol, quien destaca que los baleares otro año más han estado concentrando sus viajes de noviembre a febrero.