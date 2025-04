Aumenta el porcentaje de trabajadores entre los sin techo por la exclusión residencial

El número de personas que duermen al raso en Mallorca sigue creciendo a un ritmo continuado alimentado por la «exclusión residencial». El programa de atención a personas sin hogar de Cruz Roja en Palma asiste cada vez a más ciudadanos en situación de sinhogarismo que disponen de ingresos fijos, ya sean trabajo, prestaciones o pensiones, y sin embargo el dinero no les llega para acceder a una vivienda.

«Lo vimos ya a final de año y continua esta tendencia. El perfil de toda la vida de personas sin techo en situación de exclusión social sigue existiendo, pero continúan llegando personas fuera de ese perfil en situación de exclusión residencial», explica Marga Plaza, responsable del programa de atención a personas sin hogar de Cruz Roja.

Su equipo observa además que los homeless se están trasladando del centro de la ciudad al extrarradio como consecuencia de lo que se denomina ‘arquitectura hostil’. «Antiguamente veíamos más a personas dentro de la ciudad durmiendo en cajeros, bancos y portales, pero si miramos el mapa de ubicaciones actual vemos cómo el círculo se ha ampliado y se han desplazado al extrarradio. Posiblemente porque, igual que a los residentes nos cuenta acceder a una vivienda céntrica, ellos también han sido expulsados del centro de la ciudad que se ha convertido en algo hostil. Los bancos ahora son individuales o tienen elementos para que no se pueda dormir en ellos, los cajeros se han cerrado y en los portales se ponen rejas. La gente se ha marchado al extrarradio y busca viviendas abandonadas o edificios en ruinas donde quedarse. Algunos lo hacen en chabolas», relata la experta.

Vivir en la calle no solo es un drama, sino que es peligroso. De ahí que una parte de los afectados persiga pasar la noche en edificios públicos «seguros» como el aeropuerto de Palma. «La sociedad los criminaliza, tiende a poner el foco en la persona, piensa que consume alcohol u otras sustancias, que está en la calle porque quiere o que algo habrá hecho para merecerlo… Cada vez notamos más el rechazo hacia las personas sin hogar, cuando la realidad es que, así como está la situación de la vivienda, si te falla cualquier factor de protección te ves abocado a vivir en vulnerabilidad. Estamos atendiendo a personas que no atenderíamos hace unos años, hay gente durmiendo en trasteros. ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿A qué la gente se confirme con vivir en un trastero?», reflexiona.

Poner el foco en la persona sin techo, en lugar de preguntarse qué ha fallado, puede cronificar y agudizar una situación que ya afecta a una parte importante de los habitantes de Mallorca. «Fallan los sistemas de prevención, protección y factores estructurales como el precio de la vivienda y el alto coste de la vida en Mallorca», añade la responsable del programa de atención a personas sin hogar de Cruz Roja.

La hostilidad hacia las personas es un comportamiento habitual entre la ciudadanía, pero también la ejercen las instituciones. AENA ya ha realizado «controles disuasorios» en aeropuertos Españoles para evitar que los sin techo se cobijen en ellos. «Se habla de una política nacional que quiere cerrar los aeropuertos pero de momento seguimos atendiendo gente en Son Sant Joan», dice Marga Plaza.

¿Cómo se organizan los asentamientos en Palma? «Hay asentamientos que se agrupan más por nacionales, los que se ubican cerca del norte de Palma utilizan los centros de acogida que están en ese área. Todos tienden a buscar espacios seguros, con vigilancia, baño y donde no puedan recibir agresiones», relata la experta. Advierte de que «las agresiones y abusos son frecuentes en Palma. Dormir en la calle es peligroso y por eso intentan estar bajo techo».

Cruz Roja lleva tiempo advirtiendo de un aumento del sinhogarismo en Mallorca. En 2024 atendió a 2.280 personas de las que 947 están consideradas de «larga estancia» y el resto precisan del servicio más de una materna temporal. Con cada uno de esos 947 ciudadanos desarrollan un proyecto individual de atención y seguimiento. Los temporales normalmente buscan información sobre los recursos existentes y se les derivan a los centros que existen en Palma.

Cruz Roja solo atiende a los sin techo que malviven en Palma. El Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS) es el titular del servicio y ellos son la empresa gestora. Trabaja en coordinación con la red del IMAS de centros de acogida.

En los pueblos no existe a día de hoy un recuento de personas sin techo que permita cifrar la dramática realidad a la que cada vez se enfrentan más familias. «En los pueblos desde cada ayuntamiento tienen sus partidas y competencias de personas sin hogar, pero sabemos que también está aumentando», dice la coordinadora del servicio de Cruz Roja.

Explica que tradicionalmente «el sinhogarismo es diferente en las zonas rurales donde las mismas administraciones o la comunidad ayudan más. Es más comunitario». No obstante esto podría estar cambiando con el éxodo de Palma a los pueblos por el precio de los alquileres. La Part Forana se está convirtiendo en una especie de zona metropolitana de Palma y para buena parte de sus vecinos solo van a sus nuevas zonas de residencia a dormir.

«Entiendo que cuanto más aumente eso más se va a perder ese sentimiento comunitario, porque la persona sin hogar ya no será el vecino de toda la vida que conoces. Es probable que esto pase», reflexiona Vives.

El servicio de Cruz Roja dispone en este momento de cinco trabajadores sociales, un psicólogo, dos integradores sociales, tres monitores, una coordinadora y una auxiliar administrativa. Reforzó su plantilla en 2023 para poder dar cobertura ante el incremento de la demanda y esta no ha dejado de crecer.

Entre los 2.280 sin techo a los que Cruz Roja dio servicio el año pasado no están las personas que viven en los nuevos asentamientos de caravanas que hay en Palma. «Al no ser un perfil de exclusión social y al no estar en calle, porque tienen agua y luz, los atiende servicios sociales», concluye la experta.