Un enfermo de insomnio: «Tenía pánico cuando llegaba la hora de dormir»

«Tenía pánico cuando llegaba la hora de dormir». Este es el duro testimonio de José Antonio Sotelo, que tiene problemas de insomnio, aunque afortunadamente ahora tiene las herramientas para combatirlo cuando le sucede.

Todo empezó hace 30 años, José Antonio tenía lo que se puede denominar una vida perfecta: un buen trabajo, familia, amigos, ... Sin embargo, un domingo por la noche fue incapaz de dormir ni un sólo minuto. Aunque no había sucedido nada determinante, señala que sí tenía mucha presión en su trabajo.

El lunes pasó un mal día, estaba agotado y ansiaba que llegase la noche para poder descansar. Lamentablemente, tampoco fue capaz de conciliar el sueño y decidió ir al antiguo hospital de Son Dureta. «Estaba desesperado, pero no me hicieron nada; me mandaron al médico de cabecera», expone. Éste lo derivó al psiquiatra, pero debido al elevado tiempo de espera de la Seguridad Social, optó por ir a uno privado.

Comenzó el tratamiento y empezó a ver la luz. «Me salvó la vida la esperanza que me daba la doctora y ver a mi hijo, mi mujer estaba embarazada, fueron determinantes para no tirar la toalla», confiesa.

Durante más de un año estuvo en tratamiento. «Todo el mundo intentaba ayudarme. Mi mujer se iba a dormir al sofá para no molestarme. Yo me tomaba unas pastillas para poder dormir», recuerda. Afortunadamente, logró volver a conciliar el sueño, aunque nunca ha podido volver a dormir 8 horas. «Ahora duermo entre 4,5 y 5,5 horas, pero me basta», explica.

Aunque lo da por superado, es consciente de que los problemas de sueño van a estar siempre presentes en su vida. «De vez en cuando vuelvo a tener una crisis, pero como tengo las herramientas para superarlas no me preocupa. Al principio, sí tenía pánico a volver a pasar por el sufrimiento de hace 30 años».

José Antonio resalta que «la cabeza es lo más poderoso que tenemos las personas y es importante poder ejercer un control sobre ella». Para concluir, quiere lanzar un mensaje de esperanza a todas las personas que tengan problemas de insomnio. «Se puede superar, pero es fundamental acudir a un buen profesional que te de las herramientas adecuadas para ello».