PP y Vox retiran del decreto turístico la ayuda para que los residentes no paguen ecotasa

Los residentes en Baleares tendrán que seguir pagando la ecotasa a pesar de que el Govern había anunciado una desgravación en el IRPF para compensar el pago del impuesto. El rechazo de Vox a la subida de este impuesto ha provocado una caída en cascada de todas las medidas económicas relacionadas con el tributo y la primera de ellas es que los ciudadanos tendrán que seguir pagando. Si Vox ha impedido que suba la ecotasa, la consecuencia de este rechazo es que tampoco se toca el resto de asuntos fiscales relativos a este impuesto.

El resultado es que el Goven ha eliminado del decreto turístico pactado con sus antiguos socios los cambios económicos en la ecotasa y, por esta razón, tampoco figura la ayuda de 250 euros que podrían haber recibido los ciudadanos de las Islas en concepto de desgravación fiscal. Fuentes del Ejecutivo insisten en que el Govern sigue buscando herramientas para hacer efectivio que los residentes no paguen, tal como prometió Prohens.

El borrador del decreto turístico que se entregó a Vox para cerrar el acuerdo no solo incluía la subida de la ecotasa durante los meses de verano. Vinculado a ello, el texto también incorporaba esta desgravación para los residentes.

El borrador fijaba una deducción del IRPF de todo el dinero abonado por los contribuyentes y por sus hijos con un límite máximo de 250 euros anuales por contribuyente. Añadía que, si los hijos conviven con ambos padres y estos optan por la tributación individual, la deducción debía prorratearse a partes iguales en la declaración de cada uno de los progenitores.

Para recibir esta ayuda, el ciudadano debía hacer constar la factura o el justificante del establecimiento turístico correspondiente y no podía tener unos ingresos anuales superiores a 52.800 euros en el caso de tributación conjunta y de 33.000 euros en caso de tributación individual.

Todo este apartado ha desaparecido del decreto turístico que ha entrado en vigor esta semana tras su publicación en el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB). Por exigencia de Vox desaparece todo lo relativo al aumento de la ecotasa y esta desaparición ha arrastrado con ella a la ayuda a los residentes para que se libren del pago de este impuesto.

La caída de la subida de la ecotasa también ha tenido otra consecuencia: tampoco se bajará en la temporada baja, como pretendía el Govern, de forma que toda la tributación turística seguirá como hasta ahora: no habrá la desgravación para los residentes, no habrá subida en los meses de verano y no habrá descenso en los de invierno.