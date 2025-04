Los hoteleros ven «obsoleto» el programa de viajes del Imserso

La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) lo tiene claro: el programa de viajes del Imserso necesita una actualización urgente. Según la patronal, el diseño actual se ha quedado «obsoleto» y no responde ni a las necesidades de los mayores españoles ni a la realidad económica de los hoteles que lo sustentan.

Los hoteleros mallorquines ven primordial la reforma en profundidad de un programa que nació hace cuatro décadas como herramienta de apoyo al empleo en temporada baja. «Fue un programa exitoso que permitió viajar a millones de españoles, pero hoy está desfasado», subrayan desde la patronal.

La principal crítica: el programa sigue pensando en un perfil de mayor que ya no existe. «Los jubilados no viajan como hace 40 años. Hoy tienen más experiencia, son más independientes y están conectados con el resto del país», explican desde el sector. Por eso, consideran que ya no tiene sentido diseñar paquetes cerrados y es el momento «de crear una oferta a la altura de sus expectativas», defienden.

Pero el otro gran escollo es económico. Los hoteleros advierten de que el precio que pagan por acoger a los viajeros del Imserso está muy por debajo de los costes operativos actuales. Y eso, en un contexto de inflación sostenida, está ahuyentando a los establecimientos. «El programa nació hace 40 años para cubrir la temporada baja, pero el escenario ha cambiado porque los establecimientos en Balears se han reposicionado y mejorado sus instalaciones, por lo que se alarga cada vez más la temporada alta. Cada vez son menos los hoteles que quieren participar porque, sencillamente, no es rentable», lamentan.

El borrador del nuevo pliego del Imserso para la temporada 2025/2026 contempla un incremento en la dotación económica destinada tanto a las agencias comercializadoras que resulten adjudicatarias de los tres lotes como a los hoteles que se sumen al programa. Esta mejora responde al encarecimiento de los costes operativos, como los energéticos, laborales y de suministro, registrado en los dos últimos años.

Uno de los principales motivos de conflicto ha sido la escasa retribución que perciben los hoteles por cada plaza ofertada: apenas 24 euros por día, una cifra que ha llevado al sector a presentar dos recursos ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, ambos sin éxito.