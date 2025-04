La izquierda desbloquea la ayuda del Consell a los libreros a pesar del boicot de Vox al PP

La subvención nominativa de 95.000 euros que el Consell de Mallorca otorga cada año el Gremi de Llibreters finalmente ha salido este miércoles adelante gracias al apoyo de Més, PSIB y el PI y a pesar del boicot que Vox aplica en esta materia al PP a pesar de ser socios de gobierno. La izquierda, que venían salvando estas ayudas y otras similares durante toda la legislatura, se plantó en el pleno de la pasada legislatura para denunciar que los ‘populares’ den por hecho su apoyo sin ni siquiera informarles o negociar estos puntos.

Tras perder la votación, la consellera insular de Cultura i Patrimoni, Antònia Roca, se vio obligada a hablar con la izquierda y aceptó, a petición de Més, ampliar las actividades con el gremio al margen de la subvención aprobada este mediodía en un pleno extraordinario. La situación se complicó todavía más para el presidente insular, Llorenç Galmés, cuando el martes Vox también boicoteó en otro pleno ayudas para menores, el Fons de Solidaritat y Mallorca Literària. La oposición, sin embargo, salvó sus políticas.

En el caso de las subvenciones al gremio, este martes estaba previsto que salieran adelante una vez se pactó el apoyo de Més, que era necesario si el PSIB no se mostraba favorable. Hasta este miércoles no expresó su sentido del voto, pero finalmente ha dado su apoyo. «Lo hacemos por responsabilidad, pero nuestro crédito se acaba si no cambia esta actitud», ha advertido la portavoz socialista, Catalina Cladera, a Roca, que ha tildado de «déspota» en sus intervenciones. «Galmés nos necesitará para aprobar estas iniciativas y tendrá que trabajar con la oposición. Baje del pedestal y negocie con la izquierda estas políticas que son buenas para esta tierra; porque Vox no es un buen socio», insistió.

Desde Més, Jaume Alzamora fue más allá y ha reclamado a Galmés que rompa con ellos, algo que en estos momentos parece imposible. «Hasta ahora nuestro grupo le ha salvado todas las ayudas a la promoción y difusión del catalán a cambio de nada. A partir de ahora tendrá que negociar», le ha avisado Alzamora en lo que parece un cambio de actitud de la oposición frente al PP.