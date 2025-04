El PSIB dice que el PP «esconde» a Codony y lo acusa de «boicotear» la Comisión de Control de IB3 junto con Vox

El PSIB ha criticado que el PP que «esconda» al nuevo director general de IB3, Josep Codony, y ha acusado a este grupo parlamentario y a Vox de «boicotear» la convocatoria de la Comisión de Control de IB3 del Parlament.

En declaraciones a los medios de comunicación después de la toma de posesión del nuevo director del ente, la secretaria segunda de la Mesa del Parlament y diputada socialista, Pilar Costa, ha señalado que «la primera decisión» del PP después de la toma de posesión de Codony «ha sido esconderlo», ya que no ha hecho declaraciones. En cuanto a la Comisión, Costa ha criticado que esta mañana PP y Vox no se han presentado a la reunión de mesa de la comisión, en la que se tenía que convocar la comisión para la semana que viene y «han evitado» que el nuevo director comparezca este mes.

La socialista ha señalado que su formación solicitará que en el mes de mayo se celebren dos sesiones y que en una de ellas comparezca Codony para dar explicaciones. «Nos parece inaudito e infantil este boicot antisistema de PP y Vox», ha afeado, agregando que «evidentemente habrá comisión de control de IB3 aunque el PP no quiera».

Por su parte, el portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha criticado que «la censura y la pugna es el modelo de radiotelevisión pública de Marga Prohens». El partido ecosoberanista no ha asistido al acto de toma de posesión de Codony y, según ha informado en nota de prensa, reitera su rechazado a este nombramiento que, a su parecer, «supone el retorno de IB3 a los tiempos más oscuros de José Ramón Bauzá».

«Prohens aseguró que Codony suponía una línea continuista, lo que no dijo es que sería continuista del modelo de IB3 de la época de José Ramón Bauzà», ha dicho Apesteguia. Otro de los motivos por los que la formación no ha asistido al acto, según ha señalado, es porque Vox no ha asistido a la mesa de la Comisión de Control para «impedir» que la semana que viene se celebrara la sesión y los grupos parlamentarios hicieran preguntas a Codony. Para MÉS, esto demuestra «la falta de respecto del nuevo director general y de sus secuaces de Vox hacia el Paralment».