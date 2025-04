Promotores inmobiliarios celebran la convalidación de un decreto de vivienda que aportará «soluciones a la emergencia»

La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba) ha celebrado la convalidación del decreto de vivienda en el Parlament al considerar que «representa un avance significativo en el camino hacia soluciones concretas para la actual emergencia habitacional».

En un comunicado, la asociación ha puesto en valor que el decreto --que ahora se tramitará como proyecto de ley-- incluya algunas de las medidas que vienen defendiendo desde hace años, como la agilización y simplificación de la gestión y la transformación de suelo urbano y urbanizable con nuevos instrumentos de planeamiento. Estas medidas, han defendido desde Proinba, tienen el objetivo de «obtener viviendas de precio asequible» que permitirán con recursos «íntegramente privados y sin necesidad de inversión pública» poner en el mercado unas 20.000 viviendas en el término municipal de Palma.

La mitad de ellas, han recordado, serán en régimen de construcción, se construirán en un plazo de tres a seis años y tendrán precios que oscilarán entre los 200.00 y los 300.000 euros. Esto supondrá un incremento de 5.000 viviendas a precios asequibles adicionales respecto a las previsiones que establece el Plan General de Palma de 2023, «cuya aplicación plena se había visto comprometida por numerosos recursos judiciales».

«Somos conscientes de que la vivienda es un tema complejo que requiere altura de miras y diálogo constante. Por eso, desde Proinba hemos intentado establecer canales de conversación con todos los grupos parlamentarios, convencidos de que la mejore forma de avanzar es escuchando distintas perspectivas y buscando puntos de encuentro», han subrayado los promotores.

Así, han llamado a todas las fuerzas políticas a participar en la mejora del decreto durante su tramitación parlamentaria como proyecto de ley y contribuir «con propuestas constructivas y sensibilidades diversas». «Solo así podremos sacar el problema de la vivienda del enfrentamiento partidista y avanzar hacia soluciones reales», han estimado.

UN ENTORNO ESTABLE

En esa línea, los promotores inmobiliarios del archipiélago han reclamado la necesidad de dotar al desarrollo de estos proyectos urbanísticos de un «entorno jurídico estable y previsible no sujeto a vaivenes electorales que puedan retrasarlos o hacerlos decaer».

«La seguridad jurídica en manos de nuestros representantes políticos no es solo una garantía para las empresas privadas implicadas, sino una condición necesaria para que las soluciones propuestas puedan materializarse en beneficio del conjunto de la ciudadanía en el corto plazo», han sostenido. De conseguir esta estabilidad en lo suelos urbanos y urbanizables, han añadido desde Proinba, «no hará falta crecer en suelos no clasificados actualmente».

«Ya hemos dado un paso al frente para optimizar el suelo urbanizable y urbano, que suponen movilizar cientos de millones de euros en recursos privados para dar respuesta a un reto colectivo. Ahora corresponde a nuestros representantes institucionales encontrar el consenso necesario para dotar de seguridad jurídica y estabilidad a este camino», han instado.