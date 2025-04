El Parlament rechaza declarar zona tensionada a toda Baleares

El pleno del Parlament ha rechazado instar al Govern a declarar como zona tensionada todos los municipios de Baleares y considerar gran tenedor a aquellos que tengan cinco o más viviendas.

La diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha defendido este martes una moción relativa a políticas de territorio, que ha sido rechazada prácticamente en su integridad por el PP y Vox. Tan solo ha recibido luz verde uno de los 20 puntos que contenía la iniciativa, reclamar a las administraciones del archipiélago a cumplir con los deberes previstos en la ley de urbanismo de Baleares, particularmente aquellos relativos a la conservación, rehabilitación y edificación.

Por otra parte, han decaído aquellos que instaban al Ejecutivo autonómico a declarar como zona tensionada todos los municipios de las Islas y considerar como gran tenedor a partir de cinco viviendas y expropiar temporalmente sus viviendas vacías.

Tampoco ha salido adelante la propuesta de que el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) adquiera todo el suelo urbano y las viviendas que actualmente son propiedad de la Sareb o aquellos que están abandonados o en persistente situación de desuso. Otros puntos de la moción que no han sido aprobados son impedir el alquiler turístico en edificios residenciales en suelo rústico, reservar un 50 por ciento de las nuevas viviendas para que sean de protección oficial, que los promotores estén forzados a ceder un porcentaje del aprovechamiento a las administraciones.

La iniciativa también hablaba impulsar normativas que sean respetuosas con el medio ambiente, especialmente en el territorio rústico, y a recuperar la Comisión de Medio Ambiente como foro en el que informar de este tipo de proyectos. Asimismo, de la necesidad de que todos los proyectos urbanísticos necesiten de un informe favorable de la Dirección General de Recursos Hídricos, de la derogación de la tramitación de parques fotovoltaicos como proyectos industriales estratégicos y de hacer públicos los estudios sobre suelo vacante.

Por último, el pleno ha rechazado instar al Govern a no consolidar 90.000 plazas de alquiler turístico -algo que contempla el decreto de medidas turísticas- y «acelerar su baja» y a llevar a cabo los cambios normativos necesarios para limitar la compraventa de viviendas a personas no residentes. El PSIB, MÉS per Mallorca y el grupo parlamentario Mixto han votado a favor de todas las iniciativas mencionadas.